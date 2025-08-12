El increíble video de Messi en Newell’s que repitió idéntico con la Selección Argentina y es furor en las redes

Un video compartido por un usuario en X se volvió viral debido a la sorpresa y admiración que generó en los usuarios: en el mismo se muestra a un joven Lionel Messi con la camiseta de Newell’s, doblando hacia adentro y, sin levantar la cabeza, ejecutando un pase cortado de zurda entre defensores, idéntico al que le brindó a Nahuel Molina en el Mundial Qatar 2022 durante los cuartos de final ante Países Bajos.

La asistencia hacia Molina, a los 35 minutos del primer tiempo, quedó grabada en la historia del fútbol. Messi enganchó hacia adentro y lanzó un pase que parecía imposible, que no vio casi nadie más, y que definió el marcador a favor de la Selección Argentina.

Messi festeja el gol de la Selección Argentina.

Meses después de ese 9 de diciembre de 2022, aquel pase volvió a resonar en la comparación con la misma jugada de la infancia y evidencia que la visión de juego de Messi no surgió de pura improvisación, sino que nació de su esencia futbolística desde muy chico.

En una entrevista con la TV Pública, Molina contó cómo vivió aquel momento. Le preguntó a Messi si lo escuchó para saber por dónde pasaría la pelota, y el capitán respondió con asombro: “No lo escuché, lo vi”. Esa mirada reveladora reafirma que lo hizo con intuición más que con una lectura premeditada.

La camiseta que usó el astro en su infancia será subastada por una cifra millonaria.

La similitud entre ambas jugadas hizo reflexionar a los usuarios sobre el talento natural que definen a los verdaderos genios del deporte: lo que para muchos es obra del momento, en Messi parece algo practicado en la mente desde siempre.

No es la primera vez que se encuentran coincidencias entre la infancia de Messi y su consagración profesional, pero pocas lo muestran tan claramente como este video de Newell’s. Es casi como ver brotar gérmenes del talento que hoy define al mejor futbolista del mundo.

Messi y el pase idéntico en Newell’s y en la Selección