Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán buenas noticias en septiembre 2025

La astrología china vuelve a marcar el pulso de lo que viene. Basada en un ciclo de doce animales que determinan la personalidad y el destino, este sistema milenario es consultado cada vez más en todo el mundo. En septiembre de 2025, tres signos del horóscopo chino estarán bajo una energía especial que les abrirá puertas y les dará noticias que esperaban desde hace tiempo.

De acuerdo con las predicciones de la reconocida astróloga argentina Ludovica Squirru, autora de la guía anual más consultada sobre el horóscopo chino, el noveno mes del año traerá un aire renovador para Dragón, Serpiente y Rata. “Es un momento clave para quienes sepan leer las señales y animarse a cambiar”, adelantó.

Los tres signos favorecidos del horóscopo chino en septiembre 2025

Dragón (años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón, uno de los signos más poderosos del zodíaco oriental, tendrá un mes lleno de reconocimientos. En el plano profesional, llegarán acuerdos importantes que pueden redefinir su carrera, mientras que en lo social recibirá elogios y apoyo. Septiembre será el mes ideal para concretar proyectos que venían demorados.

Horóscopo Chino. Dragón.

Serpiente (años 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente, símbolo de sabiduría y estrategia, contará con la claridad mental necesaria para tomar decisiones trascendentes. Según Squirru, “será un mes bisagra, en el que se terminarán viejos ciclos y se abrirán otros más prósperos”. En el plano afectivo también puede aparecer una propuesta inesperada.

Horóscopo Chino. Serpiente.

Rata (años 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata, signo de ingenio y adaptabilidad, tendrá la chance de abrirse a nuevos caminos. Las oportunidades estarán ahí, pero la clave será mantenerse flexible para no dejar pasar ninguna. Un cambio de rumbo laboral o académico puede convertirse en el gran acierto del año.

Horóscopo Chino. Rata.

En este escenario, la astróloga asegura que septiembre será un mes de “cosecha” para estos tres animales del zodíaco, que verán cómo el esfuerzo de los últimos meses empieza a dar frutos concretos.