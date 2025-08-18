Los 3 signos del horóscopo chino que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto

El Horóscopo Chino marca una segunda quincena de agosto cargada de movimientos internos y energéticos. Así lo adelantó Ludovica Squirru, referente indiscutida en materia astrológica, quien advirtió que hay tres signos que estarán más vulnerables a tensiones emocionales y desafíos de salud.

La astróloga señaló que no se trata de “mala suerte”, sino de procesos necesarios que invitan a cada signo a madurar, soltar cargas y aprender a cuidar su propio equilibrio. “Cada crisis es también una oportunidad para depurar lo viejo y abrir espacio a lo nuevo”, suele remarcar en sus charlas.

Ludovica Squirru.

Qué le espera a estos 3 signos del horóscopo chino en agosto

Rata: Este signo sentirá la urgencia de limpiar emociones y pensamientos que no le pertenecen. “Será como meter todo en el lavarropas y luego darse una ducha larga para quitarse lo que no le pertenece”, explicó Squirru. La recomendación es mantenerse al margen de conflictos familiares o con figuras de autoridad. Dar consejos sí, pero sin involucrarse de lleno, para evitar desgaste innecesario.

Horóscopo Chino. Rata.

Tigre: Deberá controlar la impaciencia para no generar consecuencias irreversibles. Según Ludovica, la combinación del año de la Serpiente con el mes del Mono activa el patrón San Xing, que puede detonar acciones impulsivas. “Si no se toma el trabajo de cambiar su reactividad, podrían arruinarse relaciones clave o perder oportunidades. Pero si elige madurar, este mes será una gran puerta hacia la sanación personal”, sostuvo.

Horóscopo Chino. Tigre.

Conejo: Agosto será especialmente sensible. Este signo enfrentará un desorden emocional y mental que lo pondrá a prueba. El consejo de la astróloga es enfocarse en lo que sí puede controlar: crear rutinas claras, ordenar los espacios y buscar apoyo en signos aliados. “Pedir ayuda es parte del proceso”, recordó.

Horóscopo Chino. Conejo.

Más allá de estas advertencias, Ludovica Squirru aclara que todos los signos tienen desafíos y aprendizajes en este ciclo. Sin embargo, Rata, Tigre y Conejo serán los que más deberán trabajar la paciencia, el desapego y la organización.