¿Lionel Messi no será bicampeón? Mhoni Vidente reveló quién ganará el Mundial 2026 y dejó a todos en shock.

A menos de un año para el Mundial 2026, Mhoni Vidente compartió sus predicciones sobre el esperado torneo de fútbol que se disputará el próximo año en tres naciones distintas. Sorprendiendo a muchos, la vidente anticipó que Lionel Messi no lograría consagrarse bicampeón con la Selección Argentina.

Lionel Messi of Argentina lifts the trophy after Argentina won the FIFA World Cup 2022 Final

La astróloga, reconocida por sus predicciones en diversos ámbitos, dio a conocer quién sería, según ella, el ganador de la Copa del Mundo 2026. Entre sus favoritos para alzarse con el trofeo, solo un país de América Latina aparece incluido.

Quién será el campeón del Mundial 2026, según Mhoni Vidente

Al igual que hizo con el Mundial de Clubes, Mhoni Vidente compartió nuevamente sus predicciones y, esta vez, señaló a los posibles ganadores de la próxima Copa del Mundo, que se disputará dentro de un año: “El título estará entre Portugal, Brasil o Croacia”.

En este contexto, Portugal llega con el impulso de haber conquistado la UEFA Nations League frente a España; Croacia, por su parte, fue finalista en 2018 y logró el tercer puesto en Qatar 2022; mientras que Brasil conserva su prestigio histórico como el país con más títulos en el torneo.

Lo que más sorprendió es que la astróloga dejó fuera de sus pronósticos a la Selección Argentina, actual campeona del mundo, generando polémica y comentarios entre los fanáticos del fútbol.

Dónde se jugará el Mundial 2026

La Copa Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo dará inicio el 11 de junio con la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana disputará el partido inaugural.

En esta edición, el certamen estrenará un nuevo formato con la participación de 48 equipos, lo que se traduce en más de 100 partidos que los fanáticos podrán disfrutar a lo largo del torneo.