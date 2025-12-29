Una de las razones por la que la llegada del Año Nuevo es especial para muchas personas es porque se espera por las cosas nuevas que pueden pasar. En ese sentido, la vidente búlgara Baba Vanga anticipó sus predicciones para el 2026.

El interés por las profecías de Baba Vanga crece cada año, especialmente cerca del cambio de ciclo. La figura de la vidente, fallecida en 1996, ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndose en referencia para quienes buscan anticipar escenarios futuros. Diversos medios internacionales, como Euronews y Sky History, han recopilado sus visiones atribuidas para el próximo año, que abarcan desde fenómenos globales hasta avances científicos de alto impacto.

Sus seguidores consideran que varias de sus predicciones se cumplieron en el pasado, lo que ha potenciado la difusión de sus advertencias y estimaciones. Más allá de la controversia sobre la exactitud de sus mensajes, las visiones de Baba Vanga se mantienen vigentes y generan debate tanto entre creyentes como entre escépticos.

Las predicciones abarcan desde avances médicos hasta posibles contactos con vida extraterrestre.

Principales predicciones de Baba Vanga para el 2026

Entre las predicciones más llamativas para 2026, destaca la posibilidad del primer contacto con otra civilización . Según recopiló Sky History , Baba Vanga habría señalado que en noviembre de ese año una nave espacial podría descender en la Tierra, mencionando también el objeto interestelar 3I/ATLAS como parte de la actividad inusual en el espacio.

En materia de desastres naturales, la vidente anticipó la continuidad de catástrofes globales . Euronews detalló que Baba Vanga previó grandes terremotos, erupciones volcánicas y condiciones meteorológicas extremas, con repercusiones en entre el 7% y el 8% de la superficie terrestre. Aunque sus mensajes rara vez especifican lugares o fechas exactas, recientes eventos como olas de calor en Europa e incendios en Australia y Canadá han renovado el interés en estas predicciones.

La perspectiva de conflictos crecientes también forma parte de las estimaciones para 2026. Según los devotos de la vidente, este período podría marcar un punto de inflexión con el riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Las tensiones entre Oriente y Occidente, sumadas a advertencias sobre la “caída de la humanidad”, figuran entre las interpretaciones de sus visiones recogidas por medios internacionales.

Otra predicción relevante gira en torno al avance de la inteligencia artificial (IA). Algunos seguidores atribuyen a Baba Vanga advertencias sobre el dominio de la IA en sectores clave y el impacto en el mercado laboral, planteando interrogantes éticos acerca de su influencia en la sociedad.

Baba Vanga es una figura de referencia tanto para creyentes como para escépticos.

En el plano económico, las visiones apuntan a un año complejo para la economía global, influido por conflictos políticos, desastres naturales y posibles eventos espaciales. Además, Sky History señala que la extracción de energía de Venus, prevista por la vidente para 2028, podría iniciar sus preparativos en 2026.

En el área de la salud, las predicciones de Baba Vanga para 2026 incluyen el inicio de avances significativos en trasplantes de órganos genéticamente modificados y el desarrollo de un análisis de sangre capaz de detectar múltiples tipos de cáncer, que podría estar disponible al público en al menos un país influyente.

¿Quién fue Baba Vanga y por qué sus visiones siguen vigentes?

Baba Vanga nació en Bulgaria y falleció en 1996, dejando tras de sí un legado de profecías que abarcan hasta el año 5079. Se le atribuye la predicción de eventos como la muerte de la princesa Diana, el hundimiento del submarino Kursk y los atentados del 11 de septiembre. También anticipó su propia muerte, que ocurrió el 11 de agosto, a los 85 años.

Aunque muchas de las predicciones que se le adjudican son difíciles de confirmar, su figura continúa siendo objeto de culto entre quienes creen en la clarividencia. Los escépticos argumentan que sus visiones son generales y abiertas a múltiples interpretaciones, mientras que otros destacan la coincidencia de algunos de sus anuncios con hechos históricos relevantes.