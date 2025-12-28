Las recomendaciones del Feng Shui: qué cosas debes sacar de tu casa antes del inicio del año nuevo 2026

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas esperan este momento para que sea el quiebre o el inicio de algo nuevo. Es por eso que con la apertura de un nuevo portal de energías, el Feng Shui recomienda hacer un ritual de limpieza en tu casa y quitar varias cosas antes del 1 de enero.

El Feng Shui, disciplina ancestral de origen chino, sostiene que el primer día del año es una oportunidad propicia para renovar la energía en el hogar. La tradición indica que eliminar objetos innecesarios y realizar una limpieza consciente permite abrir espacio a nuevas oportunidades y mejorar el bienestar general. Según especialistas en Feng Shui, los rituales de purificación facilitan la circulación del chi o energía vital, influyendo positivamente en el entorno familiar.

El inicio de un nuevo ciclo fomenta la renovación y la organización dentro de casa. El objetivo es liberar los ambientes de acumulaciones, objetos en desuso y elementos que puedan generar estancamiento. Esta práctica no solo busca transformar el espacio físico, sino también impactar en la disposición emocional de quienes lo habitan.

Cambiar objetos usados y limpiar son prácticas recomendadas para atraer energía positiva.

El paso a paso recomendado por el Feng Shui

De acuerdo con las recomendaciones tradicionales, uno de los gestos principales consiste en mover algún objeto del hogar antes del 1 de enero. No es necesario realizar una reestructuración completa, sino provocar un cambio visible que simbolice apertura y dinamismo. Cambiar una planta de lugar, reacomodar un mueble o modificar la posición de un objeto decorativo son acciones sugeridas para activar el flujo de energía.

La limpieza matutina es considerada de buen augurio en esta práctica. Se aconseja reemplazar elementos desgastados, como toallas, repasadores, objetos rotos o velas consumidas. El propósito es actualizar componentes cotidianos que influyen de manera imperceptible en la energía del espacio. Renovar una lámpara, cambiar el felpudo de la entrada o sustituir el aromatizador del ambiente son ejemplos de pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia al comenzar el año.

La puerta de entrada, punto central para el ingreso de energía positiva.

Los lugares clave de la casa según el Feng Shui

La puerta de entrada representa la “boca del chi” y tiene un papel fundamental en la recepción de energías. El Feng Shui sugiere prestar atención a este sector mediante una limpieza ligera, acomodar la alfombra, pulir el picaporte o sumar un elemento decorativo sencillo. Estas acciones preparan el hogar para recibir las nuevas energías del ciclo que inicia.

Es recomendable asegurarse de que la puerta pueda abrirse por completo, sin obstáculos que interfieran en su movimiento. Este gesto simboliza un camino libre para lo que está por venir y facilita la entrada de buenas oportunidades. También se invita a revisar que los espacios cercanos a la entrada se encuentren despejados y ordenados, fortaleciendo la disposición para el cambio.