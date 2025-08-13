La tremenda predicción de una vidente sobre Javier Milei que dejó a todos en shock: “Muy allegado a Cristina Kirchner”

En las últimas horas, un video de una vidente se volvió viral debido a su impactante predicción sobre el futuro de Javier Milei. Además, no descartó un importante cambio en el orden político que afectaría a todos los argentinos. Incluso, señaló la posible aparición de Cristina Kirchner como un personaje crucial en los próximos meses.

Durante los últimos días, este video comenzó a difundirse a través de las redes sociales y generó un gran revuelo. Se trata de una dramática predicción sobre el futuro del presidente Javier Milei realizada por una vidente. Los detalles que brindó la especialista respecto al Presidente de la Nación causaron conmoción entre los internautas.

Qué dijo la vidente sobre el futuro de Javier Milei

Mediante un video difundido en redes sociales, la vidente expresó: “Javier Milei, el presidente argentino, en estos meses renuncia a la presidencia de Argentina. Quiero decirles que hoy, 11 de agosto de 2025, en mi evidencia veo al presidente argentino renunciando. Veo reunido con todos sus pares políticos, los cuales lo presionan“.

Pero eso no fue todo ni lo más impactante. “También lo presionan el pueblo, lo presiona el pueblo, bien. También hay una, algo que lo presiona más, que es los problemas que tiene, bien, con la ley, bien, con la justicia y los problemas que tiene con la justicia su hermana“, sentenció.

Caputo, Milei y su hermana Karina (Captura de video).

Respecto a esta lectura astral y espiritual, la vidente señaló que esta situación lo hará renunciar de su cargo y advirtió que sería su sucesor. Según sus propias palabras, ella ve “tomando el poder otra persona masculina, bien, una persona masculina, de diferentes ideas, de otro partido político”.

Acerca de esta persona que ocuparía un papel crucial en el futuro de todos los argentinos, la vidente destacó que sería alguien relacionado a la ex presidenta “Esa persona va a tomar el poder presidente de Argentina, con otras ideas políticas, bien. Y muy allegado a Cristina, Cristina Kirchner, muy allegado a ella“, sentenció generando un gran revuelo en redes sociales. ¿Se cumplirá la predicción?