La predicción que se hizo realidad: Mhoni Vidente acertó la captura de Nicolás Maduro

Mhoni Vidente había anticipado este escenario el pasado 29 de agosto, cuando lanzó una predicción centrada en Nicolás Maduro y el despliegue de buques estadounidenses durante el gobierno de Donald Trump en las cercanías de Venezuela. En aquel momento, la astróloga cubana aseguró que el mandatario venezolano sería detenido por Estados Unidos y que Edmundo González asumiría como presidente electo del país.

Así fue el operativo militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

Según explicó entonces, Maduro no se entregaría voluntariamente debido al “miedo” que lo paralizaba, por lo que terminaría cayendo y sería trasladado a Estados Unidos para enfrentar a la Justicia. Además, Mhoni sostuvo que su arresto desencadenaría la caída de figuras clave vinculadas al narcotráfico, y afirmó que este hecho marcaría el inicio de una nueva etapa para América Latina, con un panorama más esperanzador para la región.

La comparación de Nicolás Maduro con Hugo Chávez que hizo Mhoni Vidente

Mhoni Vidente trazó un paralelismo entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez al analizar la situación política en Venezuela. “Se quiso poner como un dictador ayudado por los generales que tiene, pero mucha gente militar o muchas personas ya no quieren a Maduro. Todo el mundo le dio la espalda para que ya no siguiera en el poder”, afirmó la astróloga.

En sus predicciones también incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien señaló como una figura determinante dentro del conflicto regional, especialmente por sus declaraciones contra Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a sus seguidores durante un evento que marca el aniversario del fallido golpe de 1992 liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez en Caracas, Venezuela, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernandez)

Además, Mhoni volvió a referirse al motivo del despliegue de buques estadounidenses y explicó que su finalidad es “cuidar el territorio de América Latina, cuidar a Estados Unidos y a México para que ya no entre tanto narcotráfico”. En ese contexto, reiteró que el mandatario venezolano no se entregaría voluntariamente, ya que “tiene mucho miedo”, y que, tras su caída, sería llevado a enfrentar a la Justicia en territorio estadounidense.

“Al momento que caiga Nicolás Maduro, caerá mucha gente y mucho narcotráfico. Así que América Latina está entrando en una etapa mejor, hay nuevos proyectos, tiene nuevos líderes, buenas cosas en cuestiones de crecer económicamente. Me gusta esta situación”, concluyó la vidente cubana.