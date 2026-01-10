La planta que tenés que poner en el balcón en enero para atraer dinero, según el Feng Shui.

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas suelen buscar distintas opciones para renovar la energía de su hogar. Se trata de un momento ideal para iniciar un nuevo ciclo y, en ese camino, pequeños cambios pueden generar un impacto positivo en el clima del ambiente. Incorporar plantas es una de las alternativas más elegidas.

En ese sentido, hay una especie en particular que recomienda el feng shui, la milenaria disciplina china enfocada en la armonía y el equilibrio de los espacios. Cuando el objetivo es atraer abundancia y prosperidad, esta filosofía sugiere colocar albahaca en el balcón.

Albahaca

a albahaca es una planta aromática que, según distintas creencias, está vinculada a la abundancia, la prosperidad económica y la protección del hogar. Para potenciar estas cualidades, el feng shui sostiene que debe ubicarse en espacios abiertos, como balcones, terrazas o cerca de ventanas.

Desde una mirada energética, la albahaca simboliza el crecimiento sostenido, la renovación y la apertura de oportunidades, tres pilares fundamentales dentro del feng shui cuando se habla de dinero y bienestar material.

Por qué el Feng Shui aconseja colocar albahaca en el balcón

De acuerdo con esta filosofía, las plantas vivas tienen la capacidad de activar y equilibrar la energía positiva de los ambientes. En el caso de la albahaca, se la valora especialmente porque:

Albahaca.

Favorece la circulación del chi.

Contribuye a disipar energías estancadas.

Potencia la intención de prosperidad y orden.

El balcón, al estar en contacto directo con el exterior, es considerado uno de los espacios más eficaces para amplificar estos beneficios, ya que facilita el ingreso fluido de la energía al interior del hogar.