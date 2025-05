La nueva predicción de Mhoni Vidente que tiene en alerta al mundo entero: “3 días de oscuridad”

Mhoni Vidente no para de hacer ruido con sus revelaciones. Esta vez, lanzó una advertencia que dejó a más de uno helado: un apagón mundial que, según sus visiones, podría durar tres días y afectar a millones de personas en diferentes continentes.

“Va a ser tremendo”, aseguró sin titubeos en uno de sus más recientes videos publicados en redes, donde detalló que el fenómeno energético impactaría especialmente a Europa, Turquía, Pakistán y la India.

Las consecuencias del apagón en España y Portugal. (AP)

Aunque sus predicciones siempre generan controversia, esta no pasó desapercibida, sobre todo después de los recientes cortes masivos de electricidad que sufrieron España, Portugal y Francia durante más de 12 horas.

Apagón en España y Portugal y las consecuencias en la gente. (AP)

La nueva predicción de Mhoni Vidente

La pitonisa predicho desde la muerte de celebridades hasta eventos políticos clave. Por eso, cuando habla, muchos la escuchan con atención. Esta vez, su mensaje fue más profundo que de costumbre: “No es sólo un apagón. Son tres días de oscuridad, un cambio espiritual y tecnológico que transformará al planeta entero”, explicó Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente.

Algunos seguidores interpretaron sus palabras en sentido literal y recomiendan empezar a prepararse: comprar velas, almacenar provisiones y tener baterías a mano. Otros, en cambio, ven en sus palabras una advertencia simbólica: un llamado a despertar conciencia.

Mhoni Vidente hizo una nueva predicción.

Lo cierto es que la predicción no tardó en volverse viral. “No es tiempo de ignorar las señales. El mundo está cambiando y no todos están preparados”, señaló otro analista esotérico, que pidió prestar atención a los signos que, según él, ya están a la vista.