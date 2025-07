La llamativa predicción de Pitty La Numeróloga sobre la separación de Pampita y Martín Pepa: “Ella no ha dejado de querer a...”.

Pampita es una de las figuras más populares y queridas del país. En septiembre de 2024, la modelo se separó de Roberto García Moritán, con quien compartió cinco años de relación y una hija en común.

Tras el divorcio, volvió a apostar al amor junto al polista Martín Pepa, pero ese vínculo también llegó a su fin. Según trascendió, la ruptura ya había sido anticipada por Pitty La Numeróloga, que tiempo atrás había advertido que la relación no tenía un futuro duradero.

Esto fue lo que predijo Pitty La Numeróloga sobre la ruptura de Pampita y Martín Pepa

“A Pampita la veo como en un periodo de transición”, expresó la numeróloga al ser consultada por el presente sentimental de la modelo. “Como para hacerte una predicción de Pampita, a mí me encantaría que a ella le vaya bien siempre”, adelantó, antes de profundizar sobre su reciente vínculo amoroso.

“Es una mujer que ha sufrido tanto, que ha pasado por tantas pruebas en la vida. ¿Quién no quiere ver feliz a Pampita? Todos creemos que Pampita esté muy bien, pero creo que todavía hay un periodo de transición, hay cosas pendientes”, aseguró la especialista.

Las fotos de Pampita y Martín Pepa durante su primera salida de novios / Gentileza TN

Pitty, la numeróloga, se refirió a la situación emocional de Pampita con una reflexión que dejó lugar a la duda: “Yo no sé si ella ha dejado de querer a su ex marido, y no creo que su ex marido la haya dejado de querer todavía a ella”, expresó. Luego sumó: “Hay miradas de bruja, de mujeres intuitivas como yo, que tienen como una mirada diferente a lo que ven los ojos de las otras personas. Y no sé si vuelven, pero no sé si está totalmente terminada”, lanzó en tono enigmático.

Con una mirada más profunda sobre el proceso que atraviesan las parejas, agregó: “Así como dije en algún momento en un programa que se iba a separar una pareja, hoy digo ‘Espera, porque no se tapan las cosas’. En todos los duelos de las parejas hay un tiempo, un proceso. Y por más que uno se venga peleando años, me parece que hay un proceso y somos personas”.

Por su parte, el periodista Gustavo Méndez también se pronunció con firmeza sobre el fugaz romance con el polista: “Lo dije desde el día uno: ‘No pasa nada con Martín Pepa y Pampita’”. A modo de cierre, Pitty reafirmó su mirada espiritual sobre la situación: “Es una distracción. Pampita es luz, entonces es una persona tan bella que cualquiera va a querer estar con Pampita. Pero la verdad que creo que algo va a pasar que nos va a cambiar la mirada. Cada uno en su caso sabe lo que tiene que hacer”.