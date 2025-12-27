La inesperada predicción de Pitty La Numeróloga sobre el futuro amoroso de Pampita con Martín Pepa: “Hay un...”

Pampita atraviesa una etapa especialmente movilizante en lo personal. Después de un 2025 atravesado por altibajos sentimentales, la modelo decidió volver a darle una oportunidad al amor y retomó su vínculo a distancia con el empresario Martín Pepa, con quien había atravesado una breve ruptura antes de reconciliarse a mitad de año.

La llamativa predicción de Pitty La Numeróloga sobre la separación de Pampita y Martín Pepa: “Ella no ha dejado de querer a...”.

Sin embargo, una reciente predicción de Pitty La Numeróloga volvió a poner el foco sobre su futuro y despertó inquietud al anticipar lo que podría depararle el 2026.

Esto fue lo que predijo Pitty La Numeróloga sobre el futuro amoroso de Pampita

Invitada al programa Implacables (El Nueve), la numeróloga puso la lupa sobre el año numerológico de Pampita y advirtió que se aproxima un período de transformaciones profundas, con decisiones determinantes y situaciones inesperadas, tanto en el plano personal como en el afectivo. “Ella entra en un año 8, y el 8 transforma. Es un número que trae mudanzas, cierres y renacimientos”, explicó Pitty, dejando en claro que el 2026 marcará un antes y un después para la modelo.

De acuerdo con su análisis, el próximo año podría estar atravesado por una mudanza significativa, un movimiento que suele venir acompañado de replanteos emocionales. En ese marco, la especialista deslizó interrogantes sobre el futuro de la relación con Martín Pepa. “No sé si es esta su próxima pareja estable”, lanzó sin vueltas, y sorprendió a todos en el estudio.

Cuando el panel le preguntó si Pampita estaba actualmente en pareja, Pitty fue aún más directa: “Creo que puede haber una persona nueva que la va a hacer sentir muy bien. Esto aparece después de una decisión fuerte que ella toma, más o menos en agosto”. Sus palabras alcanzaron para alimentar todo tipo de conjeturas sobre un posible cambio en la vida sentimental de la conductora.

Más allá de estas predicciones, hoy Pampita y Martín Pepa se muestran unidos y concentrados en el presente. La propia modelo había contado tiempo atrás que estaban “empezando de cero, con mucha ilusión”, tras haber superado una crisis. Para cerrar, Pitty dejó un mensaje alentador sobre lo que viene: “Hay un cambio total, único y muy positivo. Pampita tiene un año muy bueno por delante”.