La alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre el regreso de una peligrosa pandemia en octubre que generó preocupación

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las figuras más conocidas de América Latina por sus predicciones sobre desastres naturales, eventos mundiales, famosos y política. En sus más recientes pronósticos para octubre, advirtió acerca del posible regreso de una plaga peligrosa.

Al comienzo de cada mes, la especialista ofrece sus predicciones apoyándose en el tarot, la numerología y la influencia de los planetas. Según su interpretación, octubre estará regido por la energía del diablo, lo que podría provocar acontecimientos desafortunados.

En específico, la astróloga advirtió que podrían resurgir con fuerza y de forma agresiva dos o tres cepas diferentes.

Esto fue lo que predijo Mhoni Vidente sobre una nueva pandemia

En un video compartido en su canal de YouTube, Mhoni Vidente comunicó: “Este mes será completamente de fuerza mística de Lucifer contra el ser humano, de la fuerza total entre el arcángel Miguel y los 72 demonios. Será un mes agresivo en cuestiones de golpes de Estado, guerras, misiles, atentados, violencia y que la gente estará vulnerable en temas de enojo”.

Asimismo, advirtió: “Se empiezan a ver mutaciones de la COVID, que serán llamadas Frankenstein, porque se juntarán dos o tres cepas diferentes en un aspecto más agresivo. Vendrá una epidemia de sarampión o de varicela; los virus continuarán, por lo que es fundamental que todos se mantengan saludables”.

Según informó Infomed, la denominada enfermedad “Frankenstein”, en referencia al personaje de la novela de Mary Shelley, corresponde a una nueva variante de Ómicron del SARS-CoV-2: la XFG o Stratus, identificada en los últimos meses.

Su primer registro se produjo el 27 de enero de 2025 y, desde entonces, se ha propagado a nivel global: surgió en Asia y luego llegó a Europa, Norteamérica y varios países de América del Sur.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que esta variante sigue bajo vigilancia, aunque hasta ahora no hay evidencia concluyente de que provoque cuadros más graves o una mayor mortalidad en comparación con otras formas de Ómicron.