Jimena La Torre reveló el poderoso ritual de Feng Shui para atraer abundancia en septiembre 2025, según tu signo.

Con la llegada de la temporada de Virgo en septiembre, Jimena La Torre propone un enfoque práctico del Feng Shui que combina la influencia de las energías planetarias.

Qué elemento hay que tener en el hogar según el Feng Shui.

Su objetivo principal es potenciar la armonía en los distintos espacios del hogar o del trabajo, fomentando siempre una conexión profunda entre el universo y la Pachamama, y promoviendo un ambiente equilibrado y lleno de energía positiva.

Los rituales de Feng Shui que deberán realizar cada signo, según Jimena La Torre

Al combinar el Feng Shui con los movimientos planetarios y los ciclos de la luna, la experta recomienda iniciar la semana ordenando todo lo relacionado con los viajes.

La Luna en Sagitario favorece especialmente a los signos de Fuego —Aries, Leo y Sagitario— para planificar y preparar un viaje corto durante septiembre. Un pequeño secreto: para que la valija atraiga buena energía y multiplique las oportunidades de viajar, conviene ir armándola poco a poco y dejarla cerca de la puerta de entrada, de modo que la energía del movimiento y la aventura se potencie en el hogar.

La Luna, al transitar por Capricornio y Acuario, despierta el interés de los signos de tierra y aire por alcanzar logros profesionales. Según el Feng Shui, los signos de tierra —Virgo, Tauro y Capricornio— pueden potenciar la abundancia laboral colocando en su hogar una frutera colorida, combinando frutas y verduras, lo que ayuda a multiplicar las oportunidades de trabajo y éxito.

Por su parte, los signos de aire —Géminis, Libra y Acuario— pueden decorar sus espacios con elementos de protección, como los ojos de Nazar, ubicados siempre a la altura de los ojos. Esto no solo aporta buena energía al ambiente, sino que también ayuda a prevenir el mal de ojo y mantener el equilibrio en el hogar.

Un tránsito planetario muy relevante marca los primeros días de septiembre: el 7/9 se producirá un eclipse de Luna llena en Piscis. Para conectar con esta energía y proteger sobre todo el amor, los elementos de Feng Shui recomendados son los caracoles marinos, que aportan buena suerte y pueden utilizarse para concentrar un deseo, pidiéndoselo directamente a un caracol.

La tarea ideal para los signos de agua —Cáncer, Escorpio y Piscis— consiste en aplicar estos consejos de energía en el hogar, enfocándose en la seguridad y la estabilidad, de manera que la vida se vuelva más armoniosa y placentera.