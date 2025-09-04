Los 4 signos del Horóscopo que transformarán sus vidas en septiembre 2025, según Jimena La Torre

La llegada de septiembre traerá consigo una serie de transformaciones en las personas, y será importante estar preparados para cada una de ellas. A diferencia de agosto, este mes abrirá nuevos portales energéticos para los signos del horóscopo.

Luna Nueva en Géminis: los 3 signos del zodiaco que recibirán una energía poderosa este 27 de mayo.

En este marco, Jimena La Torre compartió sus predicciones sobre lo que se viene. Según sus palabras, al menos cuatro signos enfrentarán situaciones cambiantes, donde la clave será saber adaptarse a los nuevos escenarios.

Los signos que tendrán un giro inesperado en septiembre, según Jimena La Torre

Géminis: “Será un período de reflexión profunda. En lugar de buscar respuestas hablando, la intimidad del silencio y la introspección serán clave para obtener los insights necesarios. Cambios positivos este mes. Si tienen problemas legales, traten de resolverlo rápido para que no les quite más tiempo. Hagan un inventario de los 8 meses del año que pasaron, qué hicieron y qué no, para tener una mejor organización personal y laboral”.

Tauro: “Recibirás buenas noticias familiares y experimentarás estabilidad en el hogar. Es un mes propicio para reconectar con tus raíces, fortalecer vínculos y disfrutar de lo sencillo, donde lo emocional se convierte en un refugio esencial. Si tienen algún problema legal, en este mes podrán resolverlo. Tendrán aprobación en cuestiones laborales o un proyecto nuevo que les dejará más abundancia”.

Horóscopo semanal (28 abril - 4 mayo): predicciones de amor, dinero y amistad para cada signo del zodiaco.

Escorpio: “Es un momento ideal para hacer un balance personal. Revisen las heridas pasadas, hagan procesos de sanación y aquello que aún está en curso será una labor intensa pero esencial, y este mes te brinda el espacio necesario para hacerlo sin culpa. Mes de mucho trabajo, de reuniones, de volver a estudiar y de mucha realización profesional. Pagarán deudas. Hagan negocios en sociedad y aborden los problemas familiares”.

Piscis: “Este mes te invita a relajarte y alejarte de decisiones apresuradas. Podrás permitirte fluir con los tiempos del universo, evitando la presión de resolverlo todo de inmediato. Ya no estén con quien no quiere estar con ustedes: tengan más orgullo, dignidad y autoconfianza. Alcanzarán sus sueños y sigan adelante sin pedir opinión. Si están en pareja, quítense celos e inseguridad”.

Con estas predicciones, Jimena La Torre adelantó cómo se desarrollará este mes que comenzó ayer lunes. Seguir sus recomendaciones será clave para aprovechar al máximo las energías positivas y lograr los resultados esperados.