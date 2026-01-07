Horóscopo chino 2026: los signos que enfrentarán grandes desafíos, según Ludovica Squirru

Horóscopo / Horóscopo chino

De acuerdo con las predicciones de la experta, el año del Caballo de Fuego pondrá a prueba a varios signos del horóscopo chino.

7 de enero de 2026

El año del Caballo de Fuego se presentará como una etapa cargada de dinamismo y fuerza. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, varios signos del horóscopo chino enfrentarán un 2026 atravesado por retos que exigirán al máximo su vitalidad, sus relaciones y su flexibilidad. No será un período fácil: este nuevo ciclo propone bajar el ritmo, reflexionar y elegir con mayor conciencia.

Los signos del Horóscopo Chino enfrentarán grandes desafíos en 2026, según Ludovica Squirru

Dragón: bajar el ritmo y redefinir prioridades

El Dragón será uno de los signos que más exigencias sentirá en 2026. Tras un 2025 intenso, lleno de cambios y determinaciones clave, el nuevo ciclo podría traer agotamiento mental y una presión marcada en el ámbito laboral.

Los retos más fuertes se concentrarán en lo profesional y financiero: acuerdos complejos, proyectos que demandarán más energía de la esperada y decisiones que ya no admiten demoras. El consejo de Ludovica Squirru es contundente: esquivar reacciones impulsivas, apoyarse en personas de confianza, priorizar el descanso y analizar con cuidado antes de firmar compromisos importantes.

Cabra: proteger el equilibrio emocional

Para la Cabra, el eje del año estará en la estabilidad interna. Su perfil sensible y conciliador puede verse desbordado por la intensidad del Caballo de Fuego, generando tensiones en los vínculos y un mayor desgaste emocional.

Según la astróloga, será fundamental aprender a marcar límites y elegir con atención en qué proyectos y relaciones involucrarse. Apostar por espacios que aporten tranquilidad, rodearse de personas claras y respetar los propios tiempos permitirá transitar el 2026 con mayor armonía.

Gallo: flexibilizar la exigencia y fluir con los cambios

Durante 2026, el Gallo podría sentir que sus esfuerzos no son valorados como espera. Los desafíos estarán vinculados a la comunicación, la competencia y la búsqueda constante de aprobación externa.

Ludovica Squirru aconseja trabajar la tolerancia y la adaptabilidad. Revisar estrategias, animarse a cambiar de dirección cuando algo no avanza y aceptar que no todo está bajo control será clave para evitar frustraciones y abrir nuevas oportunidades.

Chancho: organizar los recursos y reforzar la confianza

El Chancho vivirá un año que pondrá en jaque su sensación de estabilidad, sobre todo en cuestiones económicas y familiares. Podrían aparecer gastos inesperados, decisiones financieras sensibles o situaciones que generen inquietud.

La recomendación es avanzar con cautela: planificar, no asumir riesgos innecesarios y sostener rutinas que ayuden a reducir el estrés. Mantener la calma y confiar en los procesos será fundamental para atravesar el 2026 con mayor tranquilidad.

