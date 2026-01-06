Cómo será enero 2026 para cada signo del Horóscopo Chino, según Ludovica Squirru

Enero de 2026 se presenta como un mes especial dentro del Horóscopo Chino. Aunque el Año Nuevo chino todavía no dio inicio, la energía ya anticipa un período intenso, propicio para repensar elecciones, ordenar las emociones y alistarse para la nueva etapa. Según Ludovica Squirru, este tiempo actúa como un verdadero “puente” entre lo que queda atrás y aquello que comienza a gestarse.

Más que un momento de acciones impulsivas, enero propone detenerse, hacer ajustes y prestar atención a las señales del entorno. En este contexto, cada signo del Horóscopo Chino transita este tramo con desafíos y oportunidades propias.

Así les irá a los signos del Horóscopo Chino en enero 2026, según Ludovica Squirru

Rata: Enero invita a desacelerar y administrar mejor la energía. Será un período clave para poner en orden los números y revisar compromisos. Menos impulso y más planificación marcarán un buen comienzo de año.

Búfalo: La constancia será fundamental. El mes puede traer retrasos y desafíos, pero también la chance de afianzar proyectos a futuro. No conviene apurar procesos, sino sostener lo ya logrado.

Tigre: La impaciencia puede convertirse en un obstáculo. De acuerdo con Ludovica Squirru, enero exige prudencia frente a discusiones y decisiones tomadas a la ligera. Canalizar la energía en actividades creativas o físicas ayudará a equilibrarse.

Conejo: Un mes atravesado por la sensibilidad, ideal para atender el mundo emocional. Enero pone el foco en la familia y los vínculos cercanos. Escuchar con atención y hablar lo justo permitirá evitar conflictos innecesarios.

Dragón: El mes trae propuestas interesantes, pero también alertas. No todo será tan conveniente como parece. Según el Horóscopo Chino, conviene analizar con detenimiento ofertas laborales o económicas antes de comprometerse.

Serpiente: La intuición se potencia. Enero resulta propicio para reflexionar, cerrar etapas y proyectar cambios relevantes. La observación y el silencio serán herramientas valiosas.

Caballo: Energía en pausa. Aunque surjan ganas de avanzar, enero recomienda regular el ritmo. Es un buen momento para viajes breves, capacitarse o reorganizar asuntos personales.

Cabra: Las emociones estarán más intensas. El mes propone reconectar con lo afectivo y aprender a poner límites. Evitar hacerse cargo de problemas ajenos será clave para arrancar con mayor equilibrio.

Mono: Un período activo, aunque con riesgo de dispersión. Ludovica Squirru sugiere concentrarse en un objetivo a la vez. Buen momento para negociar y dar forma a ideas nuevas.

Gallo: Enero aporta orden y claridad. Es ideal para ajustar rutinas, mejorar hábitos y resolver temas pendientes. La organización será el gran punto a favor.

Perro: La energía del signo impulsa la introspección. Enero puede remover recuerdos y emociones del pasado, pero también abrir puertas a la sanación. Escuchar al cuerpo y respetar los propios tiempos será fundamental.

Chancho: Un comienzo de año más relajado. Enero favorece reuniones, charlas sinceras y pequeños placeres. Moderar los excesos ayudará a mantener la armonía.