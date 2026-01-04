Horóscopo chino 2026: cómo le irá a cada signo en salud, dinero y amor, según Ludovica Squirru

De acuerdo con el Horóscopo chino, el 2026 estará regido por la poderosa influencia del Caballo de Fuego, cuyo inicio oficial será el 17 de febrero, siguiendo el calendario lunar. Según la astróloga argentina Ludovica Squirru, esta etapa traerá cambios profundos, un ritmo vertiginoso y pruebas que exigirán una gran capacidad de adaptación por parte de cada signo.

Los 4 signos del Horóscopo Chino que recibirán una importante noticia económica en septiembre 2025, según Ludovica Squirru.

La experta señala que no se tratará de un período “suave” o previsible: será clave aprender a acompañar los movimientos, sostener el equilibrio y actuar con plena conciencia. Las predicciones contemplan a los 12 animales del zodíaco chino y anticipan cuáles contarán con mayor impulso y cuáles deberán fortalecer su resiliencia.

Las predicciones signo por signo en salud, dinero y amor, según Ludovica Squirru

Rata: La Rata comenzará el 2026 con un fuerte impulso de renovación. De acuerdo con Ludovica Squirru, será un período ideal para reorganizar prioridades y dejar atrás aquello que ya no suma. En cuanto a la salud, será fundamental respetar los tiempos de descanso y realizar controles preventivos, ya que el fuego puede intensificar el estrés. El ejercicio moderado y el contacto con la naturaleza ayudarán a sostener el equilibrio.

En el plano económico, surgirán oportunidades para impulsar proyectos y mejorar ingresos si se actúa con orden y previsión. En el amor, el año favorecerá la recomposición de vínculos y el cierre de conflictos del pasado. Elegir relaciones que transmitan serenidad será clave para evitar el desgaste emocional.

Búfalo: Para el Búfalo, el 2026 será un llamado a aflojar la autoexigencia y apoyarse más en los demás. La salud emocional ocupará un lugar central, por lo que se aconseja sumar prácticas que alivien tensiones, como la meditación o las caminatas. La energía del Caballo de Fuego puede aumentar la sensibilidad, haciendo necesario regular impulsos y sostener hábitos saludables.

En lo económico, la estabilidad llegará si se evitan gastos innecesarios y se planifica con tiempo. En el amor, el año será propicio para afianzar relaciones y abrirse a nuevos vínculos basados en la confianza. El bienestar interior se reflejará en una vida cotidiana más armónica.

Tigre: El Tigre iniciará el año con una visión clara de sus objetivos. Según Squirru, será un ciclo favorable para encarar proyectos creativos y tomar decisiones importantes. No obstante, la intensidad del fuego puede provocar agotamiento, por lo que será clave dosificar el trabajo y priorizar el descanso. Técnicas de relajación y actividad física moderada ayudarán a prevenir el desgaste.

Estos 3 signos del horóscopo chino tendrán grandes cambios en octubre.

En el terreno económico, habrá chances de crecimiento si se actúa con cautela y se evitan riesgos innecesarios. En el amor, su magnetismo atraerá vínculos relevantes, aunque será importante controlar la ansiedad para sostener relaciones estables. La escucha y la diplomacia serán grandes aliadas.

Conejo: El Conejo atravesará un año de sanación profunda. Ludovica señala que será un tiempo para revisar heridas del pasado y fortalecer la paz interior. En salud, se recomienda no sobrecargarse y mantener rutinas equilibradas, ya que la energía fuego puede intensificar la tensión emocional. El descanso y el contacto con la naturaleza resultarán fundamentales.

En lo económico, los avances llegarán de manera gradual pero segura, siempre que se mantenga la constancia. En el amor, el ciclo impulsará vínculos basados en la empatía y el respeto. Poner límites claros permitirá conservar la energía y construir relaciones más sólidas.

Dragón: El Dragón vivirá un año de expansión y fuerte protagonismo. Según Squirru, sus elecciones tendrán un impacto decisivo en lo laboral y social. En salud, será necesario equilibrar el crecimiento con momentos de pausa, ya que la intensidad del Caballo puede generar cansancio. Programar descansos y actividades recreativas será clave.

En lo económico, se abrirán puertas para concretar proyectos ambiciosos si se actúa con estrategia. En el amor, su carisma atraerá vínculos significativos, aunque deberá controlar los impulsos para evitar conflictos. Mantener la calma favorecerá relaciones más estables.

Serpiente: La Serpiente tendrá que enfocarse en afianzar bases durante el 2026. La salud demandará especial atención, con controles regulares y hábitos que ayuden a reducir el estrés. El fuego puede acentuar el cansancio, por lo que será esencial respetar los tiempos de descanso y no sobreexigirse.

En lo económico, será un año para moverse con cautela y evitar apuestas riesgosas. En el amor, surgirán oportunidades para encuentros significativos si se mantiene la serenidad y la claridad emocional. Las decisiones bien pensadas permitirán consolidar vínculos y proyectos.

Caballo: Protagonista del año, el Caballo enfrentará desafíos intensos. En salud, deberá cuidar especialmente el sistema nervioso y evitar excesos físicos, ya que la energía fuego puede provocar agotamiento. La meditación y las rutinas ordenadas serán grandes aliadas.

En lo económico, habrá movimientos rápidos en el trabajo y las finanzas, por lo que la organización será fundamental. En el amor, el 2026 traerá definiciones importantes y replanteos de vínculos. La sinceridad y la calma ayudarán a atravesar los altibajos.

Cabra: La Cabra vivirá un año creativo y productivo, ideal para materializar ideas y proyectos. En salud, se aconseja prestar atención al sistema circulatorio y no acumular tensiones emocionales. El descanso y el contacto con la naturaleza contribuirán al equilibrio.

En lo económico, aparecerán oportunidades ligadas a proyectos grupales, aunque será importante evitar endeudarse. En el amor, habrá romances intensos, pero será clave establecer límites para preservar la estabilidad emocional. La constancia permitirá sostener los logros.

Mono: El Mono transitará un año dinámico y exigente. En salud, será fundamental controlar la ansiedad y evitar el exceso de actividad física. Incorporar pausas y prácticas suaves ayudará a mantener el bienestar integral.

En lo económico, se abrirán oportunidades laborales y creativas si se mantiene el orden. En el amor, el ciclo será favorable para compromisos y relaciones duraderas. La claridad emocional será la base para vínculos más sólidos.

Gallo: El Gallo tendrá alta exposición social y profesional durante el 2026. En salud, deberá prestar atención al estrés y no caer en rutinas extremas. El descanso y las técnicas de relajación serán imprescindibles.

En lo económico, habrá posibilidades de crecimiento, siempre que la ambición se maneje con mesura. En el amor, su magnetismo atraerá relaciones importantes, aunque será necesario moderar impulsos para evitar conflictos. La flexibilidad ayudará a conservar la armonía.

Perro: El Perro será uno de los signos más beneficiados del año. En salud, gozará de buena energía, aunque deberá cuidar el descanso en períodos de mayor exigencia. Mantener rutinas equilibradas y espacios recreativos será clave.

En lo económico, se presentarán oportunidades para mejorar ingresos y consolidar proyectos. En el amor, el ciclo favorecerá el fortalecimiento de vínculos y el inicio de nuevas relaciones. Mantener el foco evitará dispersarse emocionalmente.

Chancho: El Chancho enfrentará un año que exigirá organización y cautela. En salud, se recomiendan controles periódicos y evitar esfuerzos excesivos, especialmente en meses de alta intensidad. Una alimentación equilibrada y el descanso serán esenciales.

En lo económico, será fundamental evitar gastos impulsivos y planificar cada decisión. En el amor, el año favorecerá la reconstrucción de vínculos y la posibilidad de relaciones más estables. La paciencia será la mejor aliada para superar los desafíos.