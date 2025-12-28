Horóscopo Chino 2026: el inesperado signo que tendrá un buen año, según Ludovica Squirru

Una experta en el Horóscopo Chino como lo es la astróloga Ludovica Squirru, adelantó cuál será el signo que tendrá más fortuna este año nuevo que empezará en febrero del 2026.

A medida que se acerca el Año Nuevo Chino 2026, la expectativa crece entre quienes siguen la astrología oriental para anticipar tendencias en el amor, el trabajo y la salud. El ciclo que comienza el 17 de febrero estará regido por el Caballo de Fuego, una energía potente y expansiva que, según Squirru, exigirá adaptabilidad y resolución para todos los signos. Pero, en medio de ese torbellino vibrante, hay uno que sobresale como el más afortunado del periodo: el Perro. La astróloga argentina, referente de la tradición china en el mundo hispano, destaca la afinidad energética entre el Perro y el Caballo, ambos pertenecientes a la tríada de fuego, lo que potencia la buena fortuna para quienes nacieron bajo este animal.

Squirru afirma que 2026 será un año de retos y oportunidades, con periodos de avance profesional, consolidación de alianzas y fortalecimiento de vínculos para el signo del Perro. El contexto de doble fuego promete decisión y visibilidad, pero también exige autolimitación y cuidado para no caer en agotamientos.

El Año del Caballo de Fuego empezará el 17 de febrero de 2026 y traerá oportunidades únicas para el Perro.

Por qué el Perro será el signo más afortunado del 2026 según Ludovica Squirru

La suerte del Perro en 2026 se explica en gran medida por su armonía con la intensidad del Caballo de Fuego. Squirru anticipa que los nacidos bajo este signo experimentarán avances notables en el plano laboral, con alianzas que se consolidan, oportunidades que parecían lejanas y resultados positivos ante decisiones determinantes. El año no solo traerá crecimiento profesional, sino también encuentros significativos y relaciones emocionales que pueden transformarse en vínculos estables o renovados.

Sin embargo, la astróloga advierte que el exceso de energía del año puede sobrecargar al Perro, por lo que será fundamental cuidar la vitalidad y priorizar los objetivos realmente importantes. Squirru recomienda no abarcar demasiado y administrar el tiempo para evitar el desgaste. La clave para potenciar los logros durante el año será aprovechar el contexto de impulso sin perder de vista la propia salud y equilibrio.

Las lecturas advierten un año de decisiones valientes, energía multiplicada y momentos propicios para nuevas alianzas.

Predicciones para los demás signos y lo que Ludovica Squirru anticipa para el Año del Caballo de Fuego

A pesar de que el Perro lidera la fortuna en el 2026, otros signos también recibirán influencias positivas. El Tigre, la Cabra y el Conejo serán protagonistas de avances rápidos, creatividad y oportunidades inesperadas, aunque deberán aprender a surfear la intensidad del año del Caballo. En cambio, Squirru advierte que la Rata, el Gallo y el Cerdo podrían enfrentar desafíos y atraer energías menos favorables, lo que demandará resiliencia, cautela y estrategias renovadas.

El Año Nuevo Chino 2026 —que comienza el 17 de febrero— invita a todos a tomar decisiones valientes y aprovechar la aceleración que trae el Caballo de Fuego. La astróloga recuerda la importancia de conocer el animal propio en el zodíaco oriental, ya que cada uno vivirá retos y oportunidades en áreas distintas, moldeados por la compatibilidad energética del ciclo.