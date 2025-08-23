El lugar del hogar donde hay que poner billetes doblados para atraer la abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui, la filosofía china que busca armonizar la energía en los espacios, sostiene que la manera en que se organiza el entorno puede potenciar la prosperidad. Dentro de sus prácticas más conocidas, aparece un ritual que no pasa de moda: guardar billetes doblados en sitios clave de la casa para atraer abundancia y estabilidad económica.

El acto de doblar un billete no es menor. Según esta tradición, hacerlo simboliza respeto y concentración de energía. Al guardarlo con cuidado, se estaría enviando un mensaje de apertura hacia nuevas oportunidades financieras.

Dónde poner billetes doblados.

Los espacios recomendados por el Feng Shui para poner los billetes

Las recomendaciones para aplicar este ritual varían, pero hay ciertos lugares que se repiten como “potenciadores” de la riqueza.

En la billetera, en un bolsillo especial : reservá un compartimento limpio y ordenado solo para ese billete. Se sugiere que sea de valor alto y que nunca lo uses para gastar.

Dentro de una caja roja o dorada: colocá los billetes doblados en una caja de estos colores, que representan prosperidad. Ubicala en el sector sureste de tu casa, identificado en el mapa Bagua como la zona de la riqueza.

Debajo del colchón o en un cajón de ropa interior: simboliza seguridad y permanencia del ingreso, al estar en un espacio íntimo y protegido.

En un frasco con arroz o lentejas : se trata de un gesto simbólico, ya que estos alimentos representan nutrición y abundancia. El frasco puede ir en la cocina o en el comedor.

En la puerta de entrada: una bolsita de tela roja con un billete doblado colgada del picaporte interior atraería oportunidades económicas desde afuera hacia adentro.

En los últimos años, los rituales del Feng Shui se multiplicaron en redes sociales y en medios de estilo de vida, donde usuarios comparten experiencias personales sobre la efectividad de estos gestos. Para muchos, más allá de la creencia energética, se trata de un recordatorio visual de los objetivos económicos que buscan alcanzar.