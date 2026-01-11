Dónde poner hojas de laurel en casa para atraer dinero en 2026, según el Feng Shui

Desde hace siglos, el Feng Shui afirma que la disposición de los ambientes impacta de manera directa en la energía del hogar y, por ende, en diferentes áreas de la vida diaria, incluida la prosperidad económica. En esta tradición oriental, las hojas de laurel tienen un rol destacado por su fuerte carga simbólica asociada al éxito, la abundancia y la protección.

Dónde colocar hojas de laurel en el hogar para atraer abundancia y mejorar la economía

La puerta de entrada es considerada uno de los puntos más relevantes del hogar. En el Feng Shui se la denomina la “boca del Chi”, ya que es el lugar por donde fluye la energía hacia el interior. Colocar un pequeño recipiente con hojas de laurel cerca del acceso principal puede ayudar a atraer nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, funcionar como un símbolo de protección frente a energías vinculadas a la falta o la escasez.

Otro ambiente fundamental es la cocina, estrechamente asociada al alimento, el sustento y la generación de recursos. Ubicar el laurel dentro de una alacena, sobre la mesada o en un estante contribuye a reforzar la idea de abundancia permanente y acompaña los proyectos económicos del hogar. No es necesario que esté expuesto, pero sí resulta clave que el espacio se mantenga limpio y ordenado.

El lugar destinado al trabajo o al estudio también tiene un rol estratégico, especialmente para quienes buscan crecer profesionalmente o mejorar su situación laboral. Tener hojas de laurel sobre el escritorio o cerca de la computadora puede servir como un estímulo simbólico para el desarrollo, la concentración y el reconocimiento.

Finalmente, el Feng Shui identifica un sector puntual relacionado con el dinero: la esquina sureste de la vivienda, conocida como el área de la riqueza dentro del mapa Bagua. Colocar allí el laurel es una de las prácticas más recomendadas para potenciar los ingresos, destrabar cuestiones financieras y acompañar procesos de expansión económica.