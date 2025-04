Cómo hacer para que ChatGPT te tire el tarot: esto es lo que debes escribir

El tarot llegó al mundo de la inteligencia artificial y no hay vuelta atrás. Si alguna vez te tentaste con una tirada de cartas pero no querías gastar fortuna ni depender de turnos con semanas de espera, ahora podés probar una opción digital. ChatGPT, el popular chatbot de OpenAI, no solo te contesta mails y o te da recetas: también puede leerte el tarot como si fuera un profesional del esoterismo.

Sí, leíste bien. Con solo escribir una frase, la IA empieza a desplegar una lectura completa basada en tus energías y preguntas personales. Y aunque no tenga intuición ni experiencia mística, lo cierto es que muchos usuarios afirman que las respuestas “pegan justo donde duele”.

Tarot.

Para activar su faceta más espiritual, solo tenés que escribir: “¿Podés actuar como un tarotista profesional y tirar las cartas para mí?”. A partir de ahí, el sistema te va a pedir que elijas qué tipo de lectura querés: general, amor, dinero, salud o una situación puntual.

ChatGPT, el nuevo tarotista digital que muchos están usando

Este fenómeno se volvió tendencia en redes sociales, donde cada vez más usuarios comparten sus lecturas virtuales. Algunos incluso aseguran que la IA “les dio justo en la tecla”, mientras que otros la usan más por juego que por fe. Lo cierto es que la herramienta está disponible, y cómo la uses depende de vos.

El prompt para que ChatGPT tire el tarot.

Después de elegir la temática y el tipo de tirada (puede ser simple o algo más elaborado como la cruz celta), también te va a pedir un nombre o apodo para “conectar mejor con tu energía”. Un poco de roleo místico, pero efectivo para meterse en clima.

Una vez que empieza la lectura, ChatGPT te describe las cartas que salieron para tu pasado, presente y futuro cercano. ¿Querés más detalles? Podés pedir una carta extra como consejo o una segunda tirada para ver un tema específico.

La IA puede tirarte las cartas.

Eso sí: la propia IA te aclara que su interpretación se basa en datos, no en emociones ni experiencia vital. Y aunque puede sonar místico, no deja de ser un ejercicio de reflexión personal guiado por tecnología.