Vuelven los Corsos Populares “Matecito” y la ciudad se prepara para vivir el carnaval

Gualeguaychú anuncia una nueva edición de los Corsos Populares “Matecito”, una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, pensada para el disfrute de vecinos, vecinas y visitantes, con propuestas carnavalescas para todas las edades.
La iniciativa propone una experiencia popular que reúne murgas, conjuntos carnavalescos, expresiones artísticas y actividades pensadas para compartir en un clima de alegría, identidad y participación comunitaria.
A partir del viernes 16 de enero de 2026, los corsos se desarrollarán durante cinco noches consecutivas, todos los viernes desde las 21 horas, con cuatro desfiles tradicionales y el cierre con el entierro del carnaval. Además, durante la segunda noche se realizará el desfile infantil, sumando protagonismo a las infancias.
El circuito estará ubicado sobre avenida Parque Cándido Irazusta, entre España y Montevideo, y contará con dos zonas diferenciadas: una con espuma, que abarcará el recorrido tradicional hasta calle Churruarín, y otra sin espuma dentro del Corsódromo, en las dos primeras tribunas, destinada a quienes prefieran disfrutar del desfile sin esta modalidad.
Las entradas generales tendrán un valor de $4.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita. Las sillas costarán $2.000 cada una.
Por motivos de seguridad, no estará permitido ingresar con espuma, botellas de ningún tipo ni conservadoras. Dentro del circuito habrá cantina con venta de comida y bebida, además de espuma habilitada para su compra.
En esta edición participarán 14 agrupaciones locales, entre murgas, conjuntos carnavalescos y expresiones libres, además de mascaritos y propuestas artísticas de la ciudad.
Murgas
* Los Colombianos
* Tres Deseos
* Joelitos
* Los Cocoliches
* Los Vacantes
* Heredando Raíces
Expresión libre
* Esencialmente Divertidos
Conjuntos carnavalescos
* Tropicales del Sur
* Los Revolucionarios del Guevara
* Renacer de los Auténticos
* Caciques del Norte
* Mainumby
* Purretones
* Vieja Fantasía
Como novedad, se suma la convocatoria para mascaritos, una propuesta que amplía la participación y el color del carnaval. Los grupos, integrados por entre 1 y 10 personas, desfilarán intercalados durante las noches y competirán por un “premio especial”. La inscripción se encuentra abierta y se realiza de manera formal a través del sitio oficial.