Vía Gualeguaychú / Fiesta

Vuelven los Corsos Populares “Matecito” y la ciudad se prepara para vivir el carnaval

Música, murgas y tradición se combinan en una celebración que promete noches de fiesta para toda la familia.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

16 de enero de 2026,

Vuelven los Corsos Populares “Matecito” y la ciudad se prepara para vivir el carnaval
Corsos Populares Matecito. nCrédito: Cultura Municipal

Gualeguaychú anuncia una nueva edición de los Corsos Populares “Matecito”, una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, pensada para el disfrute de vecinos, vecinas y visitantes, con propuestas carnavalescas para todas las edades.

La iniciativa propone una experiencia popular que reúne murgas, conjuntos carnavalescos, expresiones artísticas y actividades pensadas para compartir en un clima de alegría, identidad y participación comunitaria.

Vuelven los Corsos Populares “Matecito” y la ciudad se prepara para vivir el carnaval
Vuelven los Corsos Populares “Matecito” y la ciudad se prepara para vivir el carnaval

A partir del viernes 16 de enero de 2026, los corsos se desarrollarán durante cinco noches consecutivas, todos los viernes desde las 21 horas, con cuatro desfiles tradicionales y el cierre con el entierro del carnaval. Además, durante la segunda noche se realizará el desfile infantil, sumando protagonismo a las infancias.

El circuito estará ubicado sobre avenida Parque Cándido Irazusta, entre España y Montevideo, y contará con dos zonas diferenciadas: una con espuma, que abarcará el recorrido tradicional hasta calle Churruarín, y otra sin espuma dentro del Corsódromo, en las dos primeras tribunas, destinada a quienes prefieran disfrutar del desfile sin esta modalidad.

Corsos Matecito
Corsos Matecito

Las entradas generales tendrán un valor de $4.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita. Las sillas costarán $2.000 cada una.

Por motivos de seguridad, no estará permitido ingresar con espuma, botellas de ningún tipo ni conservadoras. Dentro del circuito habrá cantina con venta de comida y bebida, además de espuma habilitada para su compra.

En esta edición participarán 14 agrupaciones locales, entre murgas, conjuntos carnavalescos y expresiones libres, además de mascaritos y propuestas artísticas de la ciudad.

Murgas

* Los Colombianos

* Tres Deseos

* Joelitos

* Los Cocoliches

* Los Vacantes

* Heredando Raíces

Expresión libre

* Esencialmente Divertidos

Conjuntos carnavalescos

* Tropicales del Sur

* Los Revolucionarios del Guevara

* Renacer de los Auténticos

* Caciques del Norte

* Mainumby

* Purretones

* Vieja Fantasía

Como novedad, se suma la convocatoria para mascaritos, una propuesta que amplía la participación y el color del carnaval. Los grupos, integrados por entre 1 y 10 personas, desfilarán intercalados durante las noches y competirán por un “premio especial”. La inscripción se encuentra abierta y se realiza de manera formal a través del sitio oficial.

Temas Relacionados

MÁS DE Fiesta
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS