Gualeguaychú anuncia una nueva edición de los Corsos Populares “Matecito”, una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, pensada para el disfrute de vecinos, vecinas y visitantes, con propuestas carnavalescas para todas las edades.

La iniciativa propone una experiencia popular que reúne murgas, conjuntos carnavalescos, expresiones artísticas y actividades pensadas para compartir en un clima de alegría, identidad y participación comunitaria.

Vuelven los Corsos Populares “Matecito” y la ciudad se prepara para vivir el carnaval

A partir del viernes 16 de enero de 2026, los corsos se desarrollarán durante cinco noches consecutivas, todos los viernes desde las 21 horas, con cuatro desfiles tradicionales y el cierre con el entierro del carnaval. Además, durante la segunda noche se realizará el desfile infantil, sumando protagonismo a las infancias.

El circuito estará ubicado sobre avenida Parque Cándido Irazusta, entre España y Montevideo, y contará con dos zonas diferenciadas: una con espuma, que abarcará el recorrido tradicional hasta calle Churruarín, y otra sin espuma dentro del Corsódromo, en las dos primeras tribunas, destinada a quienes prefieran disfrutar del desfile sin esta modalidad.

Corsos Matecito

Las entradas generales tendrán un valor de $4.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita. Las sillas costarán $2.000 cada una.

Por motivos de seguridad, no estará permitido ingresar con espuma, botellas de ningún tipo ni conservadoras. Dentro del circuito habrá cantina con venta de comida y bebida, además de espuma habilitada para su compra.

En esta edición participarán 14 agrupaciones locales, entre murgas, conjuntos carnavalescos y expresiones libres, además de mascaritos y propuestas artísticas de la ciudad.

Murgas

* Los Colombianos

* Tres Deseos

* Joelitos

* Los Cocoliches

* Los Vacantes

* Heredando Raíces

Expresión libre

* Esencialmente Divertidos

Conjuntos carnavalescos

* Tropicales del Sur

* Los Revolucionarios del Guevara

* Renacer de los Auténticos

* Caciques del Norte

* Mainumby

* Purretones

* Vieja Fantasía

Como novedad, se suma la convocatoria para mascaritos, una propuesta que amplía la participación y el color del carnaval. Los grupos, integrados por entre 1 y 10 personas, desfilarán intercalados durante las noches y competirán por un “premio especial”. La inscripción se encuentra abierta y se realiza de manera formal a través del sitio oficial.