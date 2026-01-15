Los Corsos Populares “Matecito” forman parte del entramado cultural de Gualeguaychú como un espacio de encuentro, identidad y participación comunitaria, pensado para vecinos, vecinas y visitantes, donde el carnaval se vive desde los barrios y con protagonismo popular.

Lejos de ser solo un desfile, esta celebración se consolidó a lo largo del tiempo como una expresión colectiva que promueve la inclusión, la alegría compartida y el trabajo en equipo, fortaleciendo lazos entre generaciones y sosteniendo tradiciones que se renuevan en cada edición.

Corsos Populares “Matecito”: una fiesta que nació en los barrios y sigue uniendo generaciones

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se acompaña de manera permanente a las agrupaciones que forman parte de los corsos, brindando apoyo y recursos para garantizar su continuidad y crecimiento. Este respaldo reafirma el compromiso con una fiesta que pertenece al pueblo y que se construye de forma colectiva, noche tras noche.

La edición 2026 llevará el nombre “Marina Correa”, en homenaje a una referente del carnaval popular. Nacida en la ciudad, fue empleada municipal y comenzó su recorrido murguero en 2001, integrando la comparsita Fantasía del corso barrial. Con el paso de los años asumió un rol destacado dentro del movimiento murguero, convirtiéndose en una figura de referencia por su compromiso con la organización y el acompañamiento de las agrupaciones.

Corsos Populares Matecito 2026: cinco noches de fiesta y alegría para toda la familia

En el marco de esta edición, los Corsos Populares “Matecito” se desarrollarán durante cinco noches, con inicio el viernes 16 de enero de 2026, combinando cuatro desfiles tradicionales, una jornada dedicada al desfile infantil y el cierre con el entierro del carnaval, consolidándose como una de las principales celebraciones culturales del verano.

La programación contará con la participación de 14 agrupaciones locales, entre murgas, conjuntos carnavalescos y expresiones libres, además de mascaritos y propuestas artísticas.

La organización prevé una puesta pensada para el disfrute familiar, con espacios diferenciados dentro del circuito, servicios para el público y una estructura que promueve la identidad barrial, la participación y el encuentro comunitario.