Violento asalto a un comerciante generó conmoción en Gualeguaychú

Vía Gualeguaychú / Asalto

Un ataque sorpresivo, un importante botín y un comerciante herido dejaron al descubierto un hecho de extrema violencia que es investigado por la Policía.

Cecilia Martínez
18 de diciembre de 2025,

Un comerciante de Gualeguaychú fue víctima de un violento asalto mientras se encontraba trabajando en su local. El hecho generó preocupación en la zona y es materia de investigación, ya que el agresor logró darse a la fuga tras atacar a la víctima.

De acuerdo a la información recabada, el damnificado sufrió lesiones producto de la agresión y debió recibir atención médica, mientras que el autor del hecho ya habría sido identificado.

El episodio ocurrió en la tarde del miércoles, cuando un hombre joven ingresó al comercio, se hizo pasar por cliente y, en un momento de distracción, atacó al comerciante utilizando una llave cruz. Tras la agresión, se llevó una suma cercana al millón de pesos que se encontraba en la caja.

Según se pudo saber, el agresor habría estado realizando “changas” en una gomería ubicada en la misma vereda del local y habría tomado de allí el elemento utilizado para cometer el asalto.

El hecho se produjo en un comercio dedicado al cobro de servicios ubicado sobre avenida Del Valle al 600. La víctima, un comerciante de 61 años, sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.

Tras el ataque, el hombre agredido fue trasladado al hospital Centenario, donde quedó en observación. Si bien presentó lesiones, se aguardaba una evolución favorable de su estado de salud.

