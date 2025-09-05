Una ciudad entrerriana implementa el primer monitoreo de la calidad del aire

A través de la Subsecretaría de Ambiente y Salud Alimentaria, la ciudad de Gualeguaychú implementa el primer plan integral de monitoreo de la calidad del aire, convirtiéndose en la primera ciudad entrerriana en llevar adelante una política pública de estas características.

Este programa constituye un precedente histórico en la gestión ambiental local, ya que permitirá contar con datos concretos y permanentes sobre la calidad del aire. A partir de esta información, se podrán diseñar estrategias preventivas y correctivas que fortalezcan la protección de la salud pública y la sostenibilidad del ambiente.

Implentan el primer plan integral de monitoreo de la calidad del aire

La Municipalidad local, informó que pondrá en marcha el 21 de septiembre, el sistema de monitoreo que vigilará de cerca la calidad del aire, instalando seis equipos de sensores en lugares predeterminados.

Las zonas son, el exfrigorífico, Parque Industrial, Barrio Don Pedro y centro de la ciudad. Esos puntos serán muestra del plan integral de monitoreo que contempla además, otras dos fases: análisis e impulso de políticas públicas e iniciativas privadas para el cambio.

El plan permitiría establecer una línea de base de condiciones atmosféricas y contaminantes relevantes, detectar eventos críticos de exposición y orientar políticas de mitigación, y será el Laboratorio de Estudios Atmosféricos del Instituto de Química del Noroeste Argentino (INQUINOA, CONICET – UNT) quien estará a cargo de la campaña de monitoreo ambiental durante seis meses.

El monitoreo planificado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, incluye sensores en tiempo real para compuestos gaseosos y material particulado, así como métodos complementarios de captación de muestras para su análisis en laboratorio.

Además, las mediciones de aire estarán acompañadas por un sondeo de parámetros meteorológicos, para el cual se colocará una estación meteorológica automática, equipo de origen alemán, de alta precisión, diseñado para aplicaciones ambientales, agrícolas y urbanas.

Esta estrategia contribuirá a generar información local confiable, clave para la protección de la salud pública, el ordenamiento territorial y la mejora continua de la gestión ambiental municipal.