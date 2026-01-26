Un prófugo de la justicia mantiene en vilo a todos y la búsqueda es desesperada

Desde la Jefatura de Policía local informan que el prófugo se encuentra actualmente prófugo de la justicia y es intensamente buscado. La policía advierte que su paradero sigue siendo desconocido y solicita la colaboración de la comunidad.

El hombre está vinculado a un hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2025, cuando presuntamente agredió a un comerciante. Aunque los detalles del delito no se difunden, las autoridades insisten en que cada información puede ser decisiva para avanzar en la investigación.

Las autoridades destacan que la búsqueda de Díaz Damián José se ha intensificado y se mantienen operativos activos para dar con él. Vecinos y ciudadanos que tengan datos sobre su ubicación son instados a comunicarse de inmediato.

Quienes puedan aportar información deben contactarse con la dependencia policial más cercana o mediante los teléfonos de emergencia: 101 / 422222 / 3446-645583 / 3446-645585 / 3446-645575. La información se recibe de manera confidencial y prioritaria.

Cada pista recibida es tratada con urgencia y puede resultar clave para localizar al prófugo, por lo que las autoridades insisten en que la colaboración de la comunidad de Gualeguaychú es fundamental para cerrar la investigación.