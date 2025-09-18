Un concejal de Juntos por Entre Ríos renunció a su banca en el Concejo Deliberante

En las últimas horas, se conoció la renuncia a su banca en el Honorable Concejo Deliberante de un Concejal de Gualeguaychú. La decisión del edil de Juntos por Entre Ríos, habría sido promovida por el Intendente Municipal.

En una carta dirigida a la Presidencia del Concejo Deliberante, el Concejal Benito José Bacigalupo, oficializó su renuncia para sumarse al Ejecutivo Municipal que en la actualidad es presidido por Mauricio Davico (Nueva Generación).

Renuncia de Bacigalupo

Por solicitud del intendente de Gualeguaychú, Bacigalupo asumirá un puesto en la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, donde tendrá un rol importante, relacionado a la ejecución y supervisión de las obras públicas en marcha y proyectadas para la ciudad.

En la carta de renuncia dirigida a la Presidencia del Concejo Deliberante, Bacigalupo manifestó su agradecimiento al Pueblo de Gualeguaychú, al Honorable Cuerpo y a todos por el afectuoso respeto. La banca será ocupada por Raymundo Legaria, quien le sucede en la lista de candidatos al Concejo Deliberante.