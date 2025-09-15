Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS: continúan los trabajos de mantenimiento en diversos accesos de la ciudad

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, de la municipalidad de Gualeguaychú, continúa con sus trabajos de mantenimiento y mejoras viales en varios puntos de la ciudad. Estos trabajos responden a diversos reclamos recibidos en Obras Públicas.

Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS

Con una planificación estratégica, la Dirección de Obras Públicas, responde a los vecinos que reportaron desperfectos en la trama vial urbana. Algunas de las zonas que recibieron atención recientemente: Tropas de Paso Del Tala (en la zona oeste y desde Tropas hacia el sur); Florida, entre calle 65 y Acceso Sur.

También en Crucero Belgrano, entre Acceso Sur y calle 5; Benedetti (en el área cercana a la escuela Bavio); Calle 54, en Barrio Guevara, entre Lisandro de la Torre e Irazusta y Boulevard Martínez, entre Acceso Sur y Gervasio Méndez. Se construye además, un badén en la Calle 5, entre Las Calandrias y Crucero Belgrano; y se limpian desagües en calle de Tropas, entre calle 5597 y Benedetti.

Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora continua del espacio público.

Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS

En este sentido, estos esfuerzos buscan no solo reparar las calles, sino también realizar un mantenimiento preventivo para asegurar que la infraestructura vial de la ciudad se mantenga en óptimas condiciones por más tiempo.