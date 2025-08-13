Un choque y vuelco de camiones deja heridos y miles de botellas de jugo esparcidas en la ruta

Un grave accidente vial ocurrió en la tarde de este miércoles 13 de agosto, en Ruta Provincial N°11 cercano a la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, donde dos camiones chocaron y posteriormente volcaron con su carga sobre la cinta asfáltica.

Aproximadamente las 14:40 Bomberos Voluntarios de Gualeguay intervino en el km 159 de RP 11, por colisión entre dos camiones de carga, por lo que se interrumpió el paso en dicha ruta. Producto del impacto dos hombres resultaron heridos por lo que fueron derivados al Hospital de Gualeguay.

Vuelco de camiones en ER

El siniestro vial en el departamento Gualeguay, dejó a ambos camiones volcados sobre la cinta asfáltica y toda la carga (botellas de jugo) que transportaban, quedó desparramada sobre la ruta debiendo interrumpir el tránsito vehicular en la zona indicó la Policía de Gualeguay.

