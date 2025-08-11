Grave siniestro vial en Villa Paranacito deja cinco personas heridas

En las últimas horas, se produjo un grave accidente automovilístico en el acceso a Villa Paranacito, Entre Ríos que dejó a una persona gravemente herida, internada en Gualeguaychú, y otras cuatro con heridas leves. La colisión involucró a dos vehículos y obligó a mantener la ruta nacional 12 asistida durante varios minutos.

Según informó Bomberos de Ceibas, dos vehículos chocaron entre sí en la autovía, resultando el conductor de una de las camionetas atrapado que requirió tareas de rescate. El hombre fue trasladado el Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se encuentra internado dado a que sufrió heridas graves.

Grave siniestro vial en Villa Paranacito

Los dos vehículos involucrados fueron una Camioneta Peugeot Partner, conducida por un masculino de 58 años, oriundo de Barracas, Buenos Aires, que circulaba en sentido Villa Paranacito a Buenos Aires, y un Camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombrede 49 años, oriundo de Brasil, que circulaba en sentido Buenos Aires a Brasil, con 3 ocupantes mujeres de 82, 47 y 15 años.

Grave siniestro vial en Villa Paranacito

Grave siniestro vial en Villa Paranacito

En el siniestro realizó tareas de rescate, cuartel central de Ceibas en conjunto con personal de Bomberos, policía, Gendarmería Vial y personal de Vialidad Nacional.