Tierra de campeones: Gualeguay inauguró el portal homenaje a Burruchaga, Medina Bello y Lisandro Martínez

La ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos,inauguró tres gigantografías en honor a Jorge Burruchaga, Ramón “Mencho” Medina Bello y Lisandro Martínez, los futbolistas nacidos en la ciudad que se consagraron campeones del mundo con la Selección Argentina.

El acto la inauguración de las gigantografías en homenaje a los tres futbolistas entrerrianos campeones del mundo que dejaron huella en la historia de la Selección Argentina, contó con la presencia del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, en representación de la Secretaría de Deportes, que depende de la Secretaría General de la Gobernación.

Homenaje a Burruchaga, Medina Bello y Lisandro Martínez

El acto se desarrolló en el acceso a la ciudad y contó con la presencia de Medina Bello, quien participó del descubrimiento de las imágenes. Desde Inglaterra, Lisandro Martínez envió un mensaje de agradecimiento a su comunidad, mientras que autoridades locales, dirigentes, instituciones y vecinos se sumaron al homenaje.

Al respecto, Lupi expresó que: “Este homenaje no solo reconoce a tres campeones que llevaron el nombre de Gualeguay y de Entre Ríos a lo más alto del fútbol mundial, sino que también refleja lo que somos como pueblo: esfuerzo, pasión y talento”.

“Desde el Gobierno provincial creemos que el deporte es una política pública que integra, que educa y que da oportunidades. Así como hoy celebramos a Burruchaga, al Mencho y a Licha, sabemos que hay muchos otros deportistas que merecen ser reconocidos y acompañados. Ese es el compromiso que asumimos, el de seguir trabajando para que cada entrerriano encuentre en el deporte un espacio de crecimiento y orgullo colectivo”.

El acto fue encabezado por la intendente Dora Bogdan, junto a funcionarios y representantes de instituciones, en lo que definieron como la primera etapa de un programa más amplio de reconocimientos, destacándose que este tipo de iniciativas fortalecen la identidad provincial, al tiempo que inspiran a las nuevas generaciones a encontrar en el deporte un camino de esfuerzo, formación y superación.

De esta manera, Gualeguay rinde tributo a tres embajadores que llevaron su nombre y el de Entre Ríos a lo más alto del deporte mundial, consolidando un legado que es orgullo para toda la provincia y para el país.