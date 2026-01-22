Tensión laboral en Granja Tres Arroyos tras anunciar un pago extraordinario

La situación en Granja Tres Arroyos atraviesa un momento de alta tensión laboral, con negociaciones en marcha y un conflicto que aún no encuentra una salida definitiva. En ese marco, la empresa realizó un anuncio que busca destrabar el reclamo salarial, aunque persisten cuestionamientos y desconfianza.

El planteo fue presentado en un encuentro directo entre representantes de la firma y los trabajadores, en el que se expuso el delicado escenario económico que atraviesa la empresa. La propuesta fue escuchada, pero no logró despejar el malestar acumulado tras semanas de medidas de fuerza.

Granja Tres Arroyos en crisis: salarios impagos y trabajadores al límite

La reunión se llevó adelante en la Planta La China, en Concepción del Uruguay, con la presencia del empresario Marcelo De Grazia, el equipo directivo, delegados sindicales y representantes de la Dirección Provincial de Trabajo. Allí se informó que la empresa abonará un pago extraordinario de 150 mil pesos a cada trabajador este viernes.

Ese monto, según se explicó, estaba previsto originalmente en tres cuotas de 50 mil pesos, pero finalmente se concentrará en un solo desembolso. La propuesta apunta a destrabar el conflicto que derivó en un paro de actividades y en una fuerte caída de la producción.

Tensión laboral en Granja Tres Arroyos

Durante el encuentro, los trabajadores expresaron su malestar por la presencia de una escribana y efectivos policiales en el ingreso a la planta, situación que interpretaron como una presión para levantar la medida de fuerza. El clima de desconfianza marcó el desarrollo de la reunión.