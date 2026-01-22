La situación laboral en la planta de Granja Tres Arroyos atraviesa un momento crítico que afecta a cerca de mil trabajadores y genera creciente preocupación. Los empleados denuncian atrasos en los pagos, falta de respuestas claras y un escenario que se vuelve cada vez más angustiante.

Granja Tres Arroyos en crisis: salarios impagos y trabajadores al límite

El reclamo es acompañado por el Sindicato de la Carne, que advierte sobre el impacto social y económico del conflicto. Desde el gremio aseguran que los incumplimientos salariales se arrastran desde hace meses y que la incertidumbre domina el día a día de las familias.

Según explicó el referente sindical Sergio Vereda, los trabajadores de la empresa radicada en Concepción del Uruguay, registran pagos fraccionados desde abril del año pasado, con quincenas impagas y aguinaldos abonados de manera incompleta. “Pagaron solo proporcionales de sueldo y aguinaldo, y la quincena directamente no la abonaron”, detalló.

Uno de los puntos que más genera malestar es que la producción continúa con normalidad. Los empleados cumplen jornadas extensas, la faena avanza y los productos se comercializan, en un contexto de mercado favorable. “No entendemos por qué no pagan”, remarcó Vereda.

Otro aspecto señalado es la ausencia de los dueños de la empresa, quienes no se presentaron en la planta ni dialogaron directamente con los trabajadores. Según denuncian, todas las comunicaciones se realizan de manera virtual o a través de intermediarios, lo que profundiza el conflicto.

