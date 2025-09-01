Siguen las fuerte tormentas en Entre Ríos: emitieron alerta amarilla por fuertes lluvias en la región

La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos, a través del Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta amarilla para este lunes 1 de septiembre en la región, que afectará principalmente a cinco departamentos de la provincia.

Tras la llegada de la tormenta de “Santa Rosa” a diferentes puntos del país, en Entre Ríos se alertó sobre las zonas que se verán más afectadas este lunes, estas serán los departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.

Una fuerte tormenta en Gualeguaychú. Foto archivo.

En ese sentido, se alertó sobre lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes, caracterizadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo de forma ocasional.

Según el pronóstico, los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 50 mm, aunque no se descarta que esta cifra pueda ser superada en algunas zonas de manera puntual. Las autoridades recomiendan tomar precauciones, como limpiar desagües y evitar transitar por zonas anegadas.