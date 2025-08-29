Incertidumbre por Santa Rosa: ¿llega la tormenta a Entre Ríos?

Cada 30 de agosto, con la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa, trae preocupación en diferentes provincia, al igual que en Entre Ríos. Pero la pregunta está centrada a la condiciones climáticas que deberán enfrentar los ciudadanos en las próximas horas.

Si bien un informe advierte gran relevancia en un contexto de incertidumbre agroclimática para el mes de septiembre, el Instituto de Clima y Agua del INTA emitió un parte climático, anticipando para este fin de semana “lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y norte del país”.

Tormenta y lluvias en Gualeguaychú/Facebook: Mariano Vicco

Puntualmente para Entre Ríos, se espera que a partir de la noche del sábado 30 de agosto, comiencen a desmejorar las condiciones de tiempo a raíz de la formación de un centro de baja presión en la zona de Cuyo, asociado a el ingreso de un frente frío.

Desde la madrugada del domingo comenzarán a generarse áreas de lluvias y tormentas en toda la jurisdicción de cobertura sin presentarse eventos excepcionales. Estos fenómenos afectarían a Zárate y alrededores para continuar su avance hacia la Provincia de Entre Ríos.

Durante esa madrugada del domingo existe la posibilidad de que ocurran tormentas con acumulados de lluvia que no superarían los 50mm, acompañadas de ráfagas de viento de dirección este de hasta a los 50km/h. Las condiciones se mantendrán inestables con mejoras temporarias durante toda la jornada.

Las condiciones de mal tiempo persistirán hasta el mediodía del lunes con un descenso térmico. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atentos a los avisos y actualizaciones que se vayan emitiendo durante el fin de semana.