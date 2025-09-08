En el marco de la decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos de extender durante todo septiembre la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la Municipalidad de Gualeguaychú informa que la inmunización continuará disponible en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad.

La vacuna está destinada a embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos frente a una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de un año. Estas infecciones pueden derivar en hospitalizaciones y, en casos graves, requerir cuidados críticos.

Se extiende la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Dicha vacuna, durante el embarazo, permite que los anticuerpos generados por la madre se transmitan al bebé a través de la placenta y luego mediante la lactancia, brindándole protección durante los primeros seis meses de vida, etapa de mayor vulnerabilidad.

La extensión de la campaña responde a la evolución de la temporada del VSR, las condiciones climáticas y los beneficios obtenidos con la cobertura alcanzada. De esta manera, se busca garantizar el acceso equitativo a la inmunización, disminuir las internaciones y prevenir cuadros graves en los más pequeños.

Cómo recibir la vacuna en Gualeguaychú

Las embarazadas pueden acercarse a los Centros de Salud - CAPS, CIC y Nodo de lunes a viernes de 7 a 14 horas. En el CAPS de Patico Daneri el servicio se lleva a cabo todos los días de 7 a 14 horas y sábados de 8 a 11:30, siempre con el carnet de vacunación.