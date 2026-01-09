San José vuelve a encender el verano con la Fiesta Provincial del Campamentista

San José se prepara para una nueva edición de la Fiesta Provincial del Campamentista, una de las celebraciones tradicionales que forman parte de la identidad turística y cultural de la ciudad. El evento se presenta como una propuesta accesible, pensada para disfrutar en familia y en contacto con la naturaleza.

La Fiesta del Campamentista es un encuentro que se viene revitalizando en los últimos años, con un renovado interés, especialmente entre los jóvenes, por nuevas formas de disfrutar el campamento y la vida al aire libre. Estas propuestas fortalecen el turismo y dinamizan la actividad en cada localidad.

Fiesta Provincial del Campamentista

La tradicional celebración se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de enero en el balneario camping San José, Entre Ríos. La propuesta pone en valor el entorno natural, el disfrute del espacio público y una variada agenda de actividades recreativas y musicales para todas las edades.

Con entrada libre y gratuita, esta nueva edición se consolida como uno de los encuentros más representativos del verano entrerriano. Año tras año, la fiesta muestra un creciente interés por las modalidades actuales de campamentismo y por experiencias vinculadas al contacto con la naturaleza.

Además, el evento se enmarca en un contexto turístico favorable para la ciudad, que registra niveles de ocupación cercanos al 70 por ciento. Esto permitirá que visitantes y vecinos puedan disfrutar tanto del balneario como de los espectáculos programados en el anfiteatro natural.

Durante las tres jornadas de la Fiesta Provincial del Campamentista, habrá propuestas turísticas y recreativas para toda la familia, shows en vivo, DJs, actividades en la playa, juegos, sorteos y entretenimientos, una cita imperdible del verano en San José.

Fiesta Provincial del Campamentista

Grilla artística

Viernes 9• Previa en la playa• Disc jockeys• Batucadas locales

Sábado 10• Noche de rock• Tributos a grandes bandas nacionales

Domingo 11• Noche de música tropical• Artistas locales, provinciales y de reconocimiento nacional• Actuaciones de Los Charros, Capelina, La Re Pandilla, Monos en Jeep y Rey Garufa (tributo a Los Redonditos de Ricota).