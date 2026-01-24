Pueblo General Belgrano potencia la seguridad con tecnología y vigilancia avanzada

El gobierno local informó que sigue trabajando para fortalecer la seguridad, implementando acciones y herramientas que permitan proteger mejor a los vecinos y anticiparse a posibles incidentes. La apuesta es clara: prevención, coordinación y eficiencia.

Recientemente, se instaló un nuevo nodo de videovigilancia que se integra al anillo de cámaras ya existentes, superando las 50 unidades activas en distintos puntos estratégicos de la localidad. Esta ampliación mejora la cobertura del sistema y optimiza el monitoreo urbano.

Tecnología y vigilancia avanzada en PGB

El equipamiento funciona de manera articulada con la Comisaría Quinta, permitiendo un seguimiento en tiempo real y una respuesta más rápida ante distintas situaciones. La coordinación entre municipio y fuerzas de seguridad es clave para la eficiencia del sistema.

Además, la gestión local continúa promoviendo la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad, con programas que incluyen mantenimiento de cámaras, supervisión constante y operativos de prevención para minimizar riesgos.

“En Pueblo Belgrano, la seguridad es una política de Estado. Lo hacemos por nuestros vecinos, por su tranquilidad y por el futuro de una comunidad que crece y se cuida entre todos sus actores”, destacó el intendente Francisco Fiorotto, subrayando el compromiso con la protección ciudadana.