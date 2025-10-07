Presentación del libro Historia del Turismo en Entre Ríos

El próximo viernes 10 de octubre, se presentará el libro Historia del Turismo en Entre Ríos, de los autores Jorge Mario Medina y Magdalena Pandiani. La obra constituye un valioso aporte a la memoria y al desarrollo turístico de la provincia, rescatando hechos, protagonistas y anécdotas que marcaron la evolución del sector en distintos momentos históricos.

Con un recorrido que abarca desde los primeros viajeros y las fondas hasta el surgimiento de instituciones, cámaras y organizaciones turísticas, el libro ofrece un repaso integral por las raíces y la consolidación del turismo entrerriano.

Libro Historia del Turismo en Entre Ríos

La presentación en la ciudad del Carnaval, resalta además el rol de Gualeguaychú como motor cultural y turístico, contribuyendo a la preservación de la identidad local y regional. El evento se realizará a las 17 horas en el Hotel Aguay.

Desde la Subsecretaría de Turismo se invita a quienes han sido parte del recorrido a lo largo de la historia del turismo de la ciudad a participar de este encuentro previsto para este viernes.