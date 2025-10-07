Vía Gualeguaychú / Libros

Presentación del libro Historia del Turismo en Entre Ríos

El evento será en Gualeguaychú este viernes 10 de octubre. Allí se dará a conocer la obra de Jorge Mario Medina y Magdalena Pandiani, un valioso aporte a la memoria y al desarrollo turístico de la provincia.

Cecilia Martínez
7 de octubre de 2025,

El próximo viernes 10 de octubre, se presentará el libro Historia del Turismo en Entre Ríos, de los autores Jorge Mario Medina y Magdalena Pandiani. La obra constituye un valioso aporte a la memoria y al desarrollo turístico de la provincia, rescatando hechos, protagonistas y anécdotas que marcaron la evolución del sector en distintos momentos históricos.

Con un recorrido que abarca desde los primeros viajeros y las fondas hasta el surgimiento de instituciones, cámaras y organizaciones turísticas, el libro ofrece un repaso integral por las raíces y la consolidación del turismo entrerriano.

La presentación en la ciudad del Carnaval, resalta además el rol de Gualeguaychú como motor cultural y turístico, contribuyendo a la preservación de la identidad local y regional. El evento se realizará a las 17 horas en el Hotel Aguay.

Desde la Subsecretaría de Turismo se invita a quienes han sido parte del recorrido a lo largo de la historia del turismo de la ciudad a participar de este encuentro previsto para este viernes.

