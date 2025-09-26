“Frigorífico Gualeguaychú. Hermanos Gallemi: símbolo del compromiso social” se presenta en la Casa De Deken

La Casa De Deken, abrirá nuevamente sus puertas este domingo 28 de septiembre para la presentación de la obra “Frigorífico Gualeguaychú. Los hermanos Gallemi: Símbolo del compromiso social”, una propuesta del Museo de la Memoria Popular.
La función nocturna organizada por el Museo de la Memoria Popular, tendrá lugar a las 19:30 horas y contará con entrada libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de un formato innovador de teatro en un entorno cultural emblemático.
Asimismo, la Dirección de Cultura informa que este domingo 28, la Casa De Deken (25 de Mayo 734), permanecerá cerrada al público hasta las 19 horas debido a los preparativos para la función de microteatro programada para esa jornada.