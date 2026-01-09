Pedido de localización urgente: buscan a una mujer desaparecida en Gualeguaychú

La Policía de Gualeguaychú desplegó un operativo de búsqueda para localizar a una mujer de 53 años de edad, luego de que fuera reportada como desaparecida tras ausentarse de su vivienda en horas de la noche. El caso fue activado como pedido de localización urgente.

La búsqueda de Andrea Ester Barletta se lleva adelante con intervención de las fuerzas de seguridad y la Justicia provincial, en el marco de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

Búsqueda de Andrea Ester Barletta

Según la información oficial, Barletta salió de su domicilio y no regresó ni mantuvo contacto con familiares o allegados, motivo por el cual se solicitó la colaboración de la comunidad para intentar determinar su paradero.

En el marco del operativo, la Policía realizó rastreos en distintos sectores de la ciudad, con apoyo de canes especialmente entrenados y personal que recorrió zonas urbanas y espacios abiertos en busca de indicios.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información relevante se comunique de inmediato a los siguientes números habilitados:

101 (emergencias)

3446-422222 (Comando Radioeléctrico)

3434-602241 (Comisaría Sexta)

3435-163127 (Comisaría Novena)

3446-645583 (División Operaciones)

La investigación se encuentra bajo la supervisión de la Fiscalía de Género, que trabaja sobre distintas líneas sin descartar ninguna hipótesis. Entre las medidas adoptadas, se realizaron consultas en terminales de servicios de transporte.