Paro docente: el gobierno provincial descontará el día no trabajado

En el marco del paro de actividades por 24 horas que llevan adelante los docentes nucleados en AGMER, SADOP, UDA y AMET, este jueves 4 de julio, el Ministro de Gobierno de Entre Ríos Manuel Troncoso dijo que se le descontará el día no trabajado. “Es el momento menos indicado para tomar una medida de fuerza como esta”, afirmó.

“Entendemos y respetamos el derecho a huelga, pero así como los trabajadores tienen derechos, el gobierno también los tiene y la decisión es descontar el día de paro porque no corresponde en este momento que requiere racionalidad y donde en la provincia estamos con negociaciones paritarias abiertas y en un marco de diálogo continuo, serio y respetuoso”, indicó Troncoso.

“Los entrerrianos son perjudicados por medidas de fuerza en rechazo a medidas nacionales, y los chicos terminan siendo la variable de ajuste perdiendo un día de clases. Sabemos lo que impacta y lo que implica un día que los chicos no van a la escuela. Hay muchos chicos que no comen cuando no van a la escuela. Los días de paro impactan sobre los sectores más humildes y por eso también hay que pedir con solidaridad y generosidad”, agregó el ministro.

Alto acatamiento al paro docente en Entre Ríos Foto: Web

También hizo referencia al rechazo a las medidas que tomó el Ejecutivo para evitar el colapso de la Caja de Jubilaciones: “Nos estamos haciendo cargo con decisión política y estamos avanzando con medidas de fondo para salvar la caja y bajar su déficit. Convocamos a todos los gremios a una mesa, dialogamos con ellos y todos coincidimos en el diagnóstico de que es necesario tomar medidas. Durante 20 años no se hizo cargo nadie. Nosotros lo estamos haciendo”.

“Tenemos sobre nuestras espaldas el difícil rol de gobernar en un estado complejo, en un contexto de fragilidad económica y social y lo estamos haciendo sin ajuste, sin despidos y cuidando el empleo público entrerriano”, finalizó el funcionario.