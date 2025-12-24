Navidad con cambios: cómo será la recolección de residuos en la ciudad

El Gobierno Municipal comunica a la comunidad cómo se organizará el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de sostener el orden y la higiene en todos los barrios de la ciudad.

El esquema especial contempla modificaciones en la prestación habitual y requiere la participación de los vecinos a través del respeto por la separación y disposición adecuada de los residuos domiciliarios.

Recolección de residuos: el servicio se realizará en los horarios habituales durante el fin de semana largo

A partir del miércoles 24 de diciembre de 2025, la recolección se realizará únicamente en horario diurno, con tareas previstas hasta las 14. Ese día no habrá servicio nocturno.

En tanto, el jueves 25 no se prestará el servicio durante toda la jornada, ni se efectuará el barrido de calles. Las actividades habituales se retomarán el viernes 26 por la mañana en todos los sectores.

Desde el área municipal se recordó la correcta separación de los residuos. Los días de recolección son: residuos orgánicos se recolectan los lunes, miércoles y viernes; inorgánicos, martes, jueves, sábados o domingo; y patogénicos domiciliarios, todos los días.

Secos o inorgánicos: plásticos, papeles, cartones, trapos, telas, vidrios aislados, telgopor y latas.

Húmedos u orgánicos: restos de alimentos crudos o cocidos, pan, cáscaras, semillas, carozos, café, yerba, saquitos de té, hojas y flores.

Residuos patogénicos: pañales, toallitas femeninas, tampones, jeringas, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo.

Finalmente, la Municipalidad de Gualeguaychú solicita a los vecinos acompañar el cronograma especial evitando sacar los residuos en los días y horarios en los que no habrá servicio.