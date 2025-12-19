Vía Gualeguaychú / Viajes

Cuidado vial y responsabilidad: claves para llegar sano a destino estas fiestas

Pequeñas acciones marcan la diferencia. Seguí estas recomendaciones para celebrar con seguridad, responsabilidad y cuidado vial estas fiestas.

Cecilia Martínez
Cecilia Martínez

19 de diciembre de 2025,

Cuidado vial y responsabilidad: claves para llegar sano a destino estas fiestas
Cuidado vial y responsabilidad: claves para llegar sano a destino estas fiestas

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Fin de año, la Agencia de Seguridad vial acerca a la comunidad recomendaciones clave para transitar las fiestas de manera segura. En esta época de encuentros familiares, laborales y despedidas, cada decisión individual influye directamente en la seguridad propia y de los demás.

Agentes de tránsito
Agentes de tránsito

El organismo difunde cuidados esenciales para prevenir siniestros viales y promover celebraciones responsables para que cada conductor y su familia llegue a destino sin inconvenientes. Entre las recomendaciones destacan:

  • Si consumís alcohol, no conduzcas. Incluso pequeñas cantidades afectan reflejos y capacidad de reacción.
  • Organizá la vuelta antes de salir: elegí un conductor designado que no beba o coordiná un transporte seguro como taxi, remis o transporte público.
  • Usá siempre cinturón de seguridad y casco en motocicletas, medidas sencillas que previenen lesiones graves.
  • Respetá las normas de tránsito, los límites de velocidad y los espacios habilitados para estacionar.

La Agencia de Seguridad enfatiza que la seguridad vial es una construcción colectiva y que cada vecino, con sus acciones, contribuye a un tránsito más seguro y responsable.

El organismo invita a vivir las fiestas como una oportunidad para disfrutar, compartir y celebrar, siempre priorizando llegar a casa sanos y seguros. “Si tomás, no conduzcas”, recuerda la Agencia, reafirmando su compromiso con la prevención y el cuidado de toda la comunidad de Gualeguaychú

Temas Relacionados

MÁS DE Viajes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS