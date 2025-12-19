Cuidado vial y responsabilidad: claves para llegar sano a destino estas fiestas

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Fin de año, la Agencia de Seguridad vial acerca a la comunidad recomendaciones clave para transitar las fiestas de manera segura. En esta época de encuentros familiares, laborales y despedidas, cada decisión individual influye directamente en la seguridad propia y de los demás.

Agentes de tránsito

El organismo difunde cuidados esenciales para prevenir siniestros viales y promover celebraciones responsables para que cada conductor y su familia llegue a destino sin inconvenientes. Entre las recomendaciones destacan:

Si consumís alcohol, no conduzcas. Incluso pequeñas cantidades afectan reflejos y capacidad de reacción.

Organizá la vuelta antes de salir: elegí un conductor designado que no beba o coordiná un transporte seguro como taxi, remis o transporte público.

Usá siempre cinturón de seguridad y casco en motocicletas, medidas sencillas que previenen lesiones graves.

Respetá las normas de tránsito, los límites de velocidad y los espacios habilitados para estacionar.

La Agencia de Seguridad enfatiza que la seguridad vial es una construcción colectiva y que cada vecino, con sus acciones, contribuye a un tránsito más seguro y responsable.

El organismo invita a vivir las fiestas como una oportunidad para disfrutar, compartir y celebrar, siempre priorizando llegar a casa sanos y seguros. “Si tomás, no conduzcas”, recuerda la Agencia, reafirmando su compromiso con la prevención y el cuidado de toda la comunidad de Gualeguaychú