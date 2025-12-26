Medio siglo de emociones y logros: Cerro Porteño celebra sus 50 años

Este sábado, Cerro Porteño celebrará sus primeros 50 años con un acto institucional, seguido de una cena show que promete diversión y emoción para todos los presentes. La jornada reunirá a socios, deportistas y vecinos en una verdadera fiesta de historia y deporte.

Fundado el 27 de noviembre de 1975 en Colonia El Potrero, el club nació del esfuerzo de un grupo de vecinos que soñaron con un espacio de encuentro y comunidad.

Los primeros dirigentes fueron Guillermo “El Zorro” Fiorotto como presidente, Carlos Beras como secretario y Vicente “Tongo” Procura como tesorero, quienes marcaron el rumbo inicial de la institución.

La celebración comenzará a las 19.00 calle Sturtz s/n de Pueblo Belgrano, con la recepción de autoridades e invitados especiales. Se descubrirán tres placas en homenaje a los fundadores y se rendirá tributo a los campeones del Torneo de Ascenso de 2019, los Sub 17 de 2024 y a las representantes de vóley, campeonas en la Liga Municipal.

Además, se entregarán distinciones a todas las disciplinas que forman parte de la vida deportiva del club. La fiesta continuará con la cena show, teniendo como número principal a Marcelo Teubner y su Conjunto, que prometen música, baile y diversión para toda la noche.