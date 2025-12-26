Vía Gualeguaychú / Clubes

Medio siglo de emociones y logros: Cerro Porteño celebra sus 50 años

Cinco décadas de historia y emociones se celebran con cena, música y homenajes. Enterate de cómo será la fiesta y los artistas que animarán la noche.

Cecilia Martínez

26 de diciembre de 2025,

Club Atletico Cerro Porteño

Este sábado, Cerro Porteño celebrará sus primeros 50 años con un acto institucional, seguido de una cena show que promete diversión y emoción para todos los presentes. La jornada reunirá a socios, deportistas y vecinos en una verdadera fiesta de historia y deporte.

Fundado el 27 de noviembre de 1975 en Colonia El Potrero, el club nació del esfuerzo de un grupo de vecinos que soñaron con un espacio de encuentro y comunidad.

1 era Sede de Club Atletico Cerro Porteño

Los primeros dirigentes fueron Guillermo “El Zorro” Fiorotto como presidente, Carlos Beras como secretario y Vicente “Tongo” Procura como tesorero, quienes marcaron el rumbo inicial de la institución.

Club Atletico Cerro Porteño

La celebración comenzará a las 19.00 calle Sturtz s/n de Pueblo Belgrano, con la recepción de autoridades e invitados especiales. Se descubrirán tres placas en homenaje a los fundadores y se rendirá tributo a los campeones del Torneo de Ascenso de 2019, los Sub 17 de 2024 y a las representantes de vóley, campeonas en la Liga Municipal.

Club Atletico Cerro Porteño

Además, se entregarán distinciones a todas las disciplinas que forman parte de la vida deportiva del club. La fiesta continuará con la cena show, teniendo como número principal a Marcelo Teubner y su Conjunto, que prometen música, baile y diversión para toda la noche.

