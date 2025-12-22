Vía Gualeguaychú / Inversión

Más inversión, conectividad y empleo: una empresa de Gualeguay se expande con apoyo del RINI

Un proyecto tecnológico avanza con fuerza en la ciudad y marca un nuevo paso en la articulación entre el Estado y el sector privado.

Cecilia Martínez

22 de diciembre de 2025,

Productivo y conectividad

Con la promoción del Régimen para Incentivos a Nuevas Inversiones (RINI) del Gobierno entrerriano, una empresa de la ciudad de Gualeguay impulsa un proceso de expansión que apuesta al desarrollo productivo, la conectividad y la generación de empleo privado.

La iniciativa contempla una inversión millonaria destinada a fortalecer la infraestructura tecnológica local, en el marco de una política pública orientada a crear condiciones favorables para nuevas inversiones en la provincia.

Se trata de la empresa Internet Services, que concreta una inversión de 1,5 millones de dólares para desplegar una nueva red de fibra óptica al hogar, de alta capacidad, que permitirá ampliar y mejorar el servicio de conectividad en la ciudad.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó: “Esto tiene que ver con esta nueva forma de trabajo en donde el Estado pone foco en generar condiciones para que haya desarrollo, inversión y empleo privado. Lo anticipó el gobernador Rogelio Frigerio al poner en marcha el RINI y ahora lo estamos viendo en la realidad”.

Por su parte, el director de Internet Services, Patricio Seoane, subrayó que “la aprobación del RINI fue, sin dudas, un empujón fuerte, dado que íbamos a empezar en un sector de la ciudad y gracias a los beneficios fiscales decidimos extendernos a toda la localidad”.

Con la apertura de sus oficinas comerciales en Gualeguay, la empresa finaliza la primera etapa del despliegue de la nueva red de fibra óptica, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 98 por ciento de los hogares en un plazo estimado de 90 días.

Este proyecto se convierte en el primer emprendimiento del sector de telecomunicaciones en acceder a una exención del impuesto a los ingresos brutos por 15 años, en el marco del Régimen para Incentivos a Nuevas Inversiones de la provincia de Entre Ríos, consolidando al RINI como una herramienta clave para promover inversión y desarrollo en el territorio.

