Más de 50 vehículos en estado de abandono, fueron compactados en Pueblo Belgrano

En el marco del convenio firmado entre el municipio de Pueblo General Belgrano y el Ministerio de Seguridad Nacional, este jueves 21 de agosto, se realizó por primera vez en esta localidad, la compactación de vehículos y motovehículos que se encontraban en estado de abandono en Comisaría Quinta.

Ante la necesidad de compactar estos vehículos, el municipio local firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad Nacional el pasado 7 de julio y la empresa Santomauro SRL de la localidad de Tandil, que finalmente realizó el proceso de Descontaminación, Compactación y Disposición final.

Se trata de 14 automóvilesy 40 motos que tras haber sido secuestrados en distintos operativos de control de tránsito, quedaron retenidos y no fueron reclamados por sus propietarios.

Autos compactados - PB

La compactación de los vehículos está enmarcada en la Ordenanza N° 35/2019 en la cual se adhiere a las Leyes Provinciales N° 10.295 y N° 10.332 las cuales establecen “Régimen de disposición final de bienes muebles registrales secuestrados por infracciones de tránsito” y la adhesión a la Ley Nacional N° 26.348 que fija el “marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados”, respectivamente.

La mencionada normativa busca solucionar una problemática que posee la gran mayoría de los municipios, incluido el de Pueblo General Belgrano, por los numerosos perjuicios, tanto ambientales como de otra índole, que genera la acumulación de automóviles y motovehículos secuestrados por infracciones de tránsito en el Corralón Municipal y en la Comisaría Quinta.

Autos compactados - PB

El beneficio de lo producido por la venta de la chatarra que resulte de la compactación, será destinado al Centro de Jubilados Nacionales y Provinciales Nueva Esperanza de Pueblo Belgrano.

Cabe señalar que los vehículos en desuso se convierten en chatarra que puede ocupar grandes espacios y, si no se gestiona adecuadamente, puede contaminar el medio ambiente.

Por otro lado, el daño ecológico de eso autos es severo. Los autos abandonados son un foco de contaminación ambiental e intoxicación para la población en general.