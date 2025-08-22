Más de 50 competidores participan de un Torneo de Taekwondo este fin de semana

El Polideportivo Norte de Gualeguaychú será el escenario de un Torneo Interno de Taekwondo organizado por la escuela Ciclo Marcial, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes. El evento, reunirá a más de 55 competidores de todas las edades, y tendrá un enfoque formativo, competitivo y solidario.

Con el evento, la organización busca que parte de lo recaudado será destinado a apoyar la participación de alumnos en el próximo Mundial Abierto de Taekwondo, que se realizará en el Estadio Islas Malvinas de Buenos Aires.

Torneo Interno de Taekwondo

El encuentro se desarrollará en condiciones que reproducen un campeonato profesional: habrá dos áreas de combate, jueces, médicos, kinesiólogos, ambulancia y una máquina de salto para medir técnica y potencia. Las categorías competirán en formas y lucha, con sus respectivas premiaciones.

Al respecto, el director de Deportes, Raymundo Legaria dijo que: “Desde la Dirección de Deportes celebramos que Gualeguaychú cuente con este tipo de iniciativas que combinan formación, competencia y proyección nacional e internacional. Que los chicos tengan la posibilidad de vivir un torneo con organización profesional es una experiencia que los motiva y fortalece”, expresó.

La inscripción del evento deportivo tuvo un costo accesible, destinado a cubrir medallas, vestimenta, traslado de jueces y otros elementos técnicos. Parte de lo recaudado permitirá que diez alumnos de Ciclo Marcial, varios de ellos campeones nacionales y panamericanos, puedan viajar y competir en el mundial.

El instructor responsable de la escuela organizadora, agradeció especialmente el apoyo recibido: “En los 10 años que llevo al frente de esta escuela, nunca habíamos recibido un respaldo así. El servicio fue tremendo. Esto permite generar más competidores en Gualeguaychú y alcanzar niveles muy altos en lo deportivo”, expresó Caballero.

El torneo contará también con un componente social, ya que se pedirá una colaboración voluntaria al público, habrá sorteos y cantina, generando un ambiente familiar y de comunidad. Para muchos niños y familias, será su primera experiencia en un evento de estas características.