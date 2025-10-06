Manifestación de ATE: llegó Rodolfo Aguiar a Gualeguaychú en medio del conflicto municipal

En medio del conflicto que mantienen trabajadores de Obras Públicas de Gualeguaychú, luego de que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos declarara ilegal la medida de fuerza que mantienen desde hace varias semanas, se lleva a cabo una manifestación de ATE con la presencia de secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar en Gualeguaychú.

El gremialista llegó este lunes 6 de octubre para acompañar el reclamo del gremio en el marco del conflicto con el Ejecutivo Municipal. En consecuencia de esta medida, desde el Ejecutivo se informó que el Senado Juvenil sesionará en el Centro de Convenciones por razones de seguridad.

ATE se movilizó en Gualeguaychú

Ante la manifestación de ATE y ante el pedido de padres y docentes, la sesión del Senado Juvenil se realizará en el Centro de Convenciones para garantizar la seguridad de los jóvenes, indicaron.

En medio de la protesta, el dirigente de ATE Nacional enfatizó que: “Davico parece un patrón de estancia. La Municipalidad no es un kiosco” dijo Aguiar, repudiando la medida provincial de “declarar ilegal la medida de fuerza”, y puso en la mira los salarios de los trabajadores municipales.

“Es increíble pensar que los trabajadores de la municipalidad de Gualeguaychú cobran 360 mil pesos o 400 en el mejor de los casos y que debe alcanzar para cubrir alimentación, vivienda digna, salud, alimentación, vestimenta, ahorro, esparcimiento. Hoy tenemos que elegir qué hacer con nuestro sueldo, porque para todo no alcanza”, expresó.

ATE Gualeguaychú, con apoyo del secretario general de dirigentes nacionales y provinciales, además de la CTA y la CGT, marcharon desde el centro de la ciudad hasta la Municipalidad de Gualeguaychú, en el marco de un conflicto en el área de Obras Públicas municipal.

En ese marco, Aguiar señalo que: “Llegamos hasta Gualeguaychú para exigir al gobernador y a todos los intendentes que confronten el programa económico que condicionan la vida de todos los que habitan en este territorio. La crisis profunda generada por el Gobierno nacional se traduce en recortes de salarios, despidos y precarización laboral en los sectores públicos provinciales y municipales”, apuntó el dirigente de ATE.

Por su parte, el Gobierno de Gualeguaychú dispuso que la jornada del Senado Juvenil Entrerriano, se traslade al Centro de Convenciones. La decisión se tomó a pedido de padres y docentes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes ante la movilización convocada por el gremio de ATE.

Pese al contexto, el Gobierno local reafirma su compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el desarrollo de todas las actividades que fortalecen la educación, la participación ciudadana y la convivencia democrática en Gualeguaychú.